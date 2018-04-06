Власти Амстердама могут сделать платным для туристов посещение Квартала красных фонарей

«Власти города не исключили возможности введения «вступительного взноса» для туристов. На днях одна из бывших секс-работниц Метье Блаак, являющаяся кандидатом в депутаты на муниципальных выборах в Амстердаме, на правах «эксперта», анализируя размер туристического налога, назвала сумму в €5. По ее мнению, это будет эффективным способом сокращения числа любопытствующих, а с другой стороны, позволит трудящимся в секс-квартале сохранить свои рабочие места», — говорится в сообщении АТОР.

При этом Блаак допустила возможность возврата этой платы в случае посещения борделя.

«Только когда вы посетите одного из работников секс-бизнеса, вам на выходе вернут ваш депозит», — сказала она Вместе с тем гидов, проводящих экскурсию по Кварталу, обяжут иметь патент для групп в размере от 5 до 20 человек. Стоимость патента составляет €114,4 сроком действия до конца 2019 года.

Ранее городская администрация уже ужесточала правила посещения Квартала красных фонарей.

Группам туристов запрещено останавливаться в многолюдных местах, где они могут помешать другим, в частности, на мостах и у входов в магазины.

Туристам запрещено фотографировать работников Квартала красных фонарей, а гиды должны будут, чтобы экскурсанты стояли спиной к работницам секс-индустрии.

За нарушение правил гидов будут штрафовать. Штраф в размере €190 евро будет выдан независимому гиду, €950 — с гида, работающего на туристическую компанию. После трех нарушений гида лишат лицензии.