Ещё
Власти Амстердама могут сделать платным для туристов посещение Квартала красных фонарей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Амстердама могут сделать платным для туристов посещение Квартала красных фонарей 

Rambler News Service 34 минуты назад
Власти Амстердама допустили возможность взимания с туристов, посещающих Квартал красных фонарей, сбор в размере €5, сообщает Ассоциация туроператоров России.
«Власти города не исключили возможности введения «вступительного взноса» для туристов. На днях одна из бывших секс-работниц Метье Блаак, являющаяся кандидатом в депутаты на муниципальных выборах в Амстердаме, на правах «эксперта», анализируя размер туристического налога, назвала сумму в €5. По ее мнению, это будет эффективным способом сокращения числа любопытствующих, а с другой стороны, позволит трудящимся в секс-квартале сохранить свои рабочие места», — говорится в сообщении АТОР.
При этом Блаак допустила возможность возврата этой платы в случае посещения борделя.
«Только когда вы посетите одного из работников секс-бизнеса, вам на выходе вернут ваш депозит», — сказала она  Вместе с тем гидов, проводящих экскурсию по Кварталу, обяжут иметь патент для групп в размере от 5 до 20 человек. Стоимость патента составляет €114,4 сроком действия до конца 2019 года.
Ранее городская администрация уже ужесточала правила посещения Квартала красных фонарей.
Группам туристов запрещено останавливаться в многолюдных местах, где они могут помешать другим, в частности, на мостах и у входов в магазины.
Туристам запрещено фотографировать работников Квартала красных фонарей, а гиды должны будут, чтобы экскурсанты стояли спиной к работницам секс-индустрии.
За нарушение правил гидов будут штрафовать. Штраф в размере €190 евро будет выдан независимому гиду, €950 — с гида, работающего на туристическую компанию. После трех нарушений гида лишат лицензии.
Rambler News Service: последние новости
OneTwoTrip: авиабилеты в I квартале подорожали на 10% Минтранс предложил увеличить число маршрутов дополнительных поездов во время ЧМ-2018 Ростуризм поручил 6 регионам предоставить планы размещения болельщиков на ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ152
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая335
В Москву придет аномальное потепление13
Поплавская сорвала шоу на НТВ54
Россиянам посоветовали отказаться от доллара316
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение