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КЖД увеличивает количество вагонов в поездах до Балтийского моря
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КЖД увеличивает количество вагонов в поездах до Балтийского моря 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
В ближайшие выходные до моря пустят поезда повышенной составности, сообщает пресс-служба КЖД. «Сделано это в связи с благоприятным прогнозом погоды, а также из-за проведения в Светлогорске 7 апреля „Праздника корюшки“, а 8 апреля — народных Пасхальных гуляний», — объяснили в пресс-службе.
Восьмивагонные составы совершат по 12 рейсов — до Пионерского Курорта через Зеленоградск с Южного вокзала в 10:50, в обратном направлении из Пионерского Курорта — в 13:34, до Зеленоградска в 15:40, из Зеленоградска в 17:19. С Южного вокзала в Светлогорск поезда отправятся в 7:42, 11:09, 15:10 и 18:28, обратно из Светлогорска — в 9:00, 12:26, 17:11 и 20:28.
Шестивагонный состав в субботу совершит два рейса до Светлогорска и обратно (отправление из Калининграда в 17:39, из Светлогорска в 19:17), в воскресенье — до Зеленоградска и обратно (отправлением из Калининграда в 17:33, из Зеленоградска в 18:46).
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