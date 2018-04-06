КЖД увеличивает количество вагонов в поездах до Балтийского моря

В ближайшие выходные до моря пустят поезда повышенной составности, сообщает пресс-служба КЖД. «Сделано это в связи с благоприятным прогнозом погоды, а также из-за проведения в Светлогорске 7 апреля „Праздника корюшки“, а 8 апреля — народных Пасхальных гуляний», — объяснили в пресс-службе.

Восьмивагонные составы совершат по 12 рейсов — до Пионерского Курорта через Зеленоградск с Южного вокзала в 10:50, в обратном направлении из Пионерского Курорта — в 13:34, до Зеленоградска в 15:40, из Зеленоградска в 17:19. С Южного вокзала в Светлогорск поезда отправятся в 7:42, 11:09, 15:10 и 18:28, обратно из Светлогорска — в 9:00, 12:26, 17:11 и 20:28.