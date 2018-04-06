«Аэрофлот» попросил пассажиров рейса Болонья-Москва приехать в аэропорт вылета 8 апреля заранее

Авиакомпания «Аэрофлот» просит вылетающих из Болоньи ( Италия ) 8 апреля 2018 г. пассажиров приезжать в аэропорт за четыре часа до вылета из-за ограничения движения в связи с работами по ликвидации обнаруженной вблизи авивокзала бомбы времен Второй Мировой войны, сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с обнаружением авиационной бомбы времен Второй Мировой войны вблизи аэропорта Болоньи и назначенными на 8 апреля 2018 г. мероприятиями по ее уничтожению, в районе аэропорта в период 9:00-10:30 будет ограничено автомобильное движение. «Аэрофлот» просит пассажиров, вылетающих из Болоньи рейсом SU2425 8 апреля 2018 г., прибывать на регистрацию заблаговременно (за четыре часа)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что пассажиры могут узнать дополнительную информацию по круглосуточным телефонам контакт-центра «Аэрофлота», по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.