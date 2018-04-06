Гусиные бои в Музее деревянного зодчества — диво России!

городе Гороховец Владимирской области завершилась торжественная церемония награждения победителей окружных этапов V фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ» по Центральному и Северо-Западному федеральным округам. В номинации «Событийный туризм» по ЦФО одним из победителей стал проект «Гусиные бои в Музее деревянного зодчества» Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

В 2018 году на фестиваль «ДИВО РОССИИ» от Центрального округа поступило 192 заявки, от участников с Северо-Запада — 55 заявок. Защита проектов состоялась 3 апреля во Владимире . СПРАВКА: Конкурс «Диво России» призван стимулировать развитие внутреннего и въездного туризма в России , повышать интерес к путешествиям по стране и развивать экономику российских регионов как туристских направлений. Учредителями Всероссийского туристского знака «Диво России» и организаторами фестиваля-конкурса выступают событийный туристический портал TRIP2RUS.RU ( Москва ) — Путешествуйте дома, рекламно-информационное агентство «Курорт Медиа» и Межрегиональная туристская ассоциация «Приволжье» (Нижний Новгород).

Окружные этапы по Центральному и Северо-Западному округам состоялись при поддержке Комитета по туризму Администрации Владимирской области.

Победители окружных финалов будут представлять свои проекты на Всероссийском финале в конце мая 2018 года в здании Торгово-промышленной палаты РФ в Москве, а во второй день — в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Московской области

Подробности — на официальном сайте конкурса диво-россии.рф