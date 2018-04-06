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Гусиные бои в Музее деревянного зодчества — диво России!
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Гусиные бои в Музее деревянного зодчества — диво России! 

АиФ Владимир 49 минут назад
В городе Гороховец Владимирской области завершилась торжественная церемония награждения победителей окружных этапов V фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ» по Центральному и Северо-Западному федеральным округам. В номинации «Событийный туризм» по ЦФО одним из победителей стал проект «Гусиные бои в Музее деревянного зодчества» Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
В 2018 году на фестиваль «ДИВО РОССИИ» от Центрального округа поступило 192 заявки, от участников с Северо-Запада — 55 заявок. Защита проектов состоялась 3 апреля во Владимире. СПРАВКА: Конкурс «Диво России» призван стимулировать развитие внутреннего и въездного туризма в России, повышать интерес к путешествиям по стране и развивать экономику российских регионов как туристских направлений. Учредителями Всероссийского туристского знака «Диво России» и организаторами фестиваля-конкурса выступают событийный туристический портал TRIP2RUS.RU (Москва) — Путешествуйте дома, рекламно-информационное агентство «Курорт Медиа» и Межрегиональная туристская ассоциация «Приволжье» (Нижний Новгород).
Фестиваль-конкурс традиционно проходит при информационной и организационной поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Окружные этапы по Центральному и Северо-Западному округам состоялись при поддержке Комитета по туризму Администрации Владимирской области.
Победители окружных финалов будут представлять свои проекты на Всероссийском финале в конце мая 2018 года в здании Торгово-промышленной палаты РФ в Москве, а во второй день — в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Московской области.
Подробности — на официальном сайте конкурса диво-россии.рф
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