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В ОП предложили создать омбудсменов по правам туристов и авиапассажиров
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В ОП предложили создать омбудсменов по правам туристов и авиапассажиров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб выступил за то, чтобы в России действовал институт омбудсменов по правам туристов и авиапассажиров, об этом он заявил в пятницу.
"У нас есть несколько инициатив — это создание общественных омбудсменов по правам авиапассажиров и общественных омбудсменов по правам туристов. У нас есть хороший опыт общественного омбудсмена по защите прав вкладчиков, финансовых омбудсменов. Я думаю, что этот опыт, который уже есть в ряде государств Европы, мы должны пропагандировать. Общественная палата готова очень тесно работать и с НКО, и с Росавиацией, и с Ростуризмом", — сказал Гриб на первом национальном конгрессе путешественников и авиапассажиров, инициатором которого стала Общественная палата.
Он высказался и за создание в Москве сети доступных гостиниц и хостелов для студентов.
"Чего не хватает в Москве — так это уютных комфортабельных хостелов и гостиниц для молодежи, и мы будем это всячески поддерживать", — также добавил Гриб.
Член ОП РФ также выступил за развитие региональной авиации и внутреннего туризма в стране.
"Надо сделать такой минимальный список городов, где должен побывать каждый гражданин, каждый школьник, каждый молодой человек. Например, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи, Байкал, Алтай, Нижний Новгород, Великий Новгород… Чтобы историю учить не только по учебникам. Думаю, что нам надо поработать здесь и с Минобрнауки, и с Росмолодежью, и с нашим правительством, чтобы были, как в советские времена, бесплатные льготные билеты для школьников и членов их семей", — сказал Гриб.
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