В ОП предложили создать омбудсменов по правам туристов и авиапассажиров

"У нас есть несколько инициатив — это создание общественных омбудсменов по правам авиапассажиров и общественных омбудсменов по правам туристов. У нас есть хороший опыт общественного омбудсмена по защите прав вкладчиков, финансовых омбудсменов. Я думаю, что этот опыт, который уже есть в ряде государств Европы, мы должны пропагандировать. Общественная палата готова очень тесно работать и с НКО, и с Росавиацией , и с Ростуризмом ", — сказал Гриб на первом национальном конгрессе путешественников и авиапассажиров, инициатором которого стала Общественная палата.

Он высказался и за создание в Москве сети доступных гостиниц и хостелов для студентов.

"Чего не хватает в Москве — так это уютных комфортабельных хостелов и гостиниц для молодежи, и мы будем это всячески поддерживать", — также добавил Гриб.

Член ОП РФ также выступил за развитие региональной авиации и внутреннего туризма в стране.