Трюсиль и Хемседал: Где закрыть горнолыжный сезон

Все это доступно туристам на горнолыжных курортах SkiStar в Норвегии : Трюсиль и Хемседаль. Еще одна особенность этих курортов — универсальность. Они отлично подходят как для молодежного отдыха, так и для семей с маленькими детьми.

Более того, на курортах действуют специальные предложения для юных горнолыжников. Родители могут забронировать для своего ребенка место в специальной школе, где малышу бесплатно выдадут ски-пасс, снаряжение и научат кататься на лыжах. Единственное условие — ребенку должно быть от трех до шести лет. Такое щедрое предложение действует два раза за сезон — после рождественских и пасхальных каникул. Сделано это специально: во-первых, по признанию представителей SkiStar, такое предложение помогло оживить «мертвые» недели сезона, а во-вторых, родители малышей больше не привязаны к каникулам и могут выбирать более комфортное время для семейного отдыха.

Курорты, безусловно, чайлдфрендли. Это подтверждает еще одна концепция, которую активно развивает SkiStar. Ежедневно на склонах курортов проходят различные мероприятия с мистером Валле — большим снеговиком в красной спортивной шапке и шарфе. Барбекю, дискотеки, театральные представления, катание по трассам с Валле проходят в течение всего сезона, и каждый ребенок на курорте может принять участие в этих активностях. Чтобы ребенок не пугался при виде «живого» снеговика, было придумано специальное мобильное приложение, с помощью которого малыш, играя, может познакомиться с персонажем.

Для тех, кому нужно хорошо ориентироваться на горнолыжных курортах, компания SkiStar разработала одноименное приложение. В приложении можно посмотреть погоду, скорость ветра, узнать о работе подъемников, а также оценить загруженность трасс через веб-камеры. Там же есть список мероприятий, расписание общественного транспорта, список ресторанов, карта трасс. Но самое интересное доступно зарегистрированным пользователям: они могут отслеживать свои успехи (сколько километров накатал отдыхающий, какие трассы он изучил, на каких высотах побывал) и получать награды, которые можно потом обменять на чашку кофе или сувенир.

Трассы Трюселя и Хемседаля отлично подготовлены и пригодны для катания и взрослых, и детей. Норвежские курорты отличаются стабильной зимой — снег здесь лежит до мая. Начало сезона же стартует в ноябре, но основной поток отдыхающих, которые приезжают в длительный отпуск, приходится на время после рождественских каникул.

Трюсиль — крупнейший горнолыжный курорт в Норвегии — очень удобно расположен. От аэропорта Осло сюда можно добраться за 2,5 часах — несколько раз в день отправляются специальные автобусы.

Интересно, что Трюсиль находится почти на границе со Швецией . Территорию соседней страны можно увидеть в ясную погоду с вершины горы Трюсильфьеллет (1132 метра), вокруг которой и построен сам курорт.

Его особенность в том, что вся инфраструктура расположена на двух склонах Трюсильфьеллета. Таким образом, добравшись до вершины горы, отдыхающий может выбирать на какой стороне кататься — ски-пасс действителен для обеих зон. Спуски на каждой стороне построены так, что большинство из них заканчиваются перед отелями, построенными в зонах катания. Между отелями ходят специальные бесплатные ски-бассы, соединяя две части курорта.

В Трюсиле 68 спусков общей протяженностью 78 километров, из них зеленых 24, синих — 18, красных — 14, черных — 12. Самый длинный спуск — 5,4 километра. Еще на курорте есть три сноу-парка различных уровней сложности. Для лыжников и сноубордистов открыты две скоростные трассы, спуск для параллельного слалома, трасса с замером скорости. На курорте работают 30 подъемников: семь кресельных и 23 бугельных.

Если Трюсиль представляет собой одну вершину, по обе стороны которой расположились спуски к двум отелям, то Хемседал, расположенный ближе к открытому морю, позиционирует себя как «скандинавские Альпы».

Трассы курорта расположены на трех вершинах — Тоттен (1450 метров), Тинден (1345 метров) и Рони (1225 метров) — и сходятся в одной нижней точке около отеля и апартаментов. Только один спуск заканчивается в стороне от основного «места сбора», и до подъемников нужно добираться на автобусах. Однако эта трасса очень популярна у отдыхающих — комфортный шестикилометровый спуск начинается на самой высокой точке курорта, потом трасса пролегает через живописный лес, а заканчивается ближе к городскому центру Хемседала.

От аэропорта Осло до Трюсиля можно доехать за 2,5 часа на автобусе

Всего в Хемседале 50 трасс различной сложности, из них 22 зеленых, 13 синих, 10 красных и пять черных. Их общая длина — 47 километров. Девять спусков работают в вечернее время. Еще в Хемседале работают четыре сноу-парка, крупнейшая детская зона для катания, трасса для беговых лыж площадью около 210 километров. Ежедневно для отдыхающих на курорте работают 20 подъемников: 6 кресельных, 12 бугельных и 2 ленточных.

SkiStar чаще всего для своих курортов выбирает подъемники двух типов: кресельные и бугельные. По словам представителей компании, их пропускная способность выше, чем у гондол. Например, в Хемседале за час «креселками» пользуются примерно 28,5 тысяч человек.

Курорты стараются привлечь разные целевые аудитории, но несложно заметить, что новички и семьи с детьми охотнее приезжают в безопасный Трюсиль, а молодежь, в том числе на сноубордах, чаще выбирает для отдыха веселый Хемседал. Молодых людей привлекает не только разнообразие спусков, но и обширная программа апре-ски — ежедневно здесь работают около полутра десятков баров и ночных клубов, а также два десятка ресторанов.

Обратите внимание на ланч или комплексный обед, который во многих заведениях Трюсиля и Хемседала предлагается по фиксированной цене. Нередко самые выгодные предложения работают для пар с двумя детьми. Такие обеды включают в себя неограниченный подход к шведскому столу, а также бесплатный чай или кофе.

Норвежский курорт Хемседал позиционирует себя как «скандинавские Альпы»

Теперь о ценах на ски-пасс. В низкий сезон цена одного дня составляет 47 евро в Трюсиле и 46 евро — в Хемседале. Для детей и пенсионеров однодневное катание обойдется в 37,5 евро в Трюсиле и 36,5 евро — в Хемседале. Недельный ски-пасс для взрослых в Трюсиле будет стоить 226 евро, для детей и пенсионеров — 180 евро. В Хемседале чуть дешевле — 213,5 евро и 171 евро соответственно. Дети до шести лет на курортах SkiStar катаются бесплатно.

Помимо лыж и сноуборда, туристы могут покататься на снегоходах, упряжках и санях, а также поупражняться в верховой езде. Те, кто предпочитает экстремальный отдых, могут попробовать параглайдинг или скалолазание — на скалодроме или на открытом воздухе.

Германии, России, Нидерландов. Принято думать, что норвежцы любят путешествовать по миру. Но для зимнего отдыха они выбирают курорты у себя на родине. Более того, многие из них покупают недвижимость или строят дачи недалеко от подъемников. Туристическая отрасль Норвегии и задействованные в ней компании тоже вкладываются в развитие горнолыжного направления. Идет работа по привлечению туристов из Великобритании

В частности, одна из задумок, направленная на развитие горнолыжных регионов Скандинавии — открытие нового аэропорта. Его планируют построить на территории Швеции, но в при этом очень близко к норвежскому Трюсилю и другим курортам. Аэропорт будет принимать местные и международные рейсы, обслуживать регулярные и чартерные самолеты. Открыть его собираются уже в декабре 2019 года.