Опасно ли сейчас ездить за границу?

Sobesednik.ru спросил у экспертов, стоит ли опасаться заграничных поездок в свете обострения международной обстановки.

МИД РФ , и посольство РФ в Лондоне в последние дни без устали предупреждают о «возможных провокациях», поджидающих россиян в Британии и США

— Не в первый раз звучат подобные заявления. Но не помню ни одного случая, чтобы обычный гражданин оказался объектом неких враждебных действий. Понятно, что состоятельным россиянам, проживающим в Великобритании , сейчас есть над чем задуматься. Но какое это имеет отношение к обычному туристу, едущему, скажем, в Ливерпуль

— Подобные заявления всегда по-разному сказываются на турпотоке — иногда влияют, иногда нет. Пока что мне сложно комментировать происходящее. Поскольку активно предупреждения пошли только в выходные, мы еще не видим реакции рынка. Давайте подождем.

— Когда я работал в английском отделе, туристов, едущих в Англию, всегда вызывали в ЦК. И я там рассказывал им пугалки. Говорил: будьте бдительны, держитесь группой. И они держались, как гуси, и стучали на тех, кто от группы отходил. Похоже, возвращаются прежние времена. Возможно, это правильно. Бдить надо. Но я сомневаюсь, что англичане спустятся на уровень обычного туриста.

— Этот накал страстей ни в коем случае не должен распространяться на гуманитарные контакты. Но детей, на мой взгляд, сейчас не стоит отправлять за границу одних. И в любом случае следует соблюдать элементарный здравый смысл. Все люди ездят по миру, и полностью закрываться от него — неправильно.