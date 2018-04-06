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Авиарейс из Казани в Болонью открывается 21 апреля
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Авиарейс из Казани в Болонью открывается 21 апреля 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
КАЗАНЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 21 апреля открывает регулярный рейс из Казани в Болонью (Италия). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба аэропорта Казани.
"С 21 апреля «Уральские авиалинии» открывают новый регулярный рейс в итальянский город Болонью из Казани, который будет выполняться по субботам. Вылет из Казани в 14:35, прибытие в Болонью в 18:05. В обратном направлении самолет вылетает в 08:30, садится в аэропорту Казани 13:35. Время в пути составит чуть больше четырех часов", — отмечается в сообщении.
Для каждого из аэропортов указано местное время: в Италии оно на 1 час «отстает» от московского, в Казани — московское время.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выполняет полеты по более чем 200 направлений. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 43 авиалайнера. Маршрутная сеть аэропорта Казань включает более 70 российских и международных направлений. Пассажиропоток аэропорта Казани в 2017 году превысил 2,6 млн человек, что на 37% больше уровня предыдущего года.
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