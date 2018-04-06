Не Москвой единой: как ямальцам дешевле попасть на заморские пляжи 

Россияне любят отдыхать за границей. Год назад туда отправились 38 миллионов жителей страны, это почти на 20 процентов больше чем годом ранее. Грядущим летом не меньшего интереса к заморским берегам ожидают и от ямальцев, которым ехать дольше.
В местных турфирмах вспоминают, что северяне не собирались отказываться от импортных пляжей в принципе никогда. Закрыты Турция и Египет? Зато есть Болгария, Тунис, Греция, плюс Таиланд и Вьетнам. Считается, что самый приемлемый вариант для путешествия с Ямала — транзит через Москву. Так ли это или есть маршруты дешевле?
К морю летят через Москву, Екатеринбург и Тюмень
Салехардцы начали бронировать туры на лето еще зимой.
— Спрос очень хороший, причем и зимой и летом, — рассказала менеджер по туризму Алина Максимчук.
В холодное время салехардцы устремляют свои взгляды на Таиланд и Вьетнам, летом спектр более широкий. Помимо Турции, на которую в этом году спрос велик по всей стране за счет цены и системы «Все включено», горожане хотят отдыхать в Болгарии, Греции, Тунисе и на Кипре.
Не отпугивают и страны, где нужна шенгенская виза. К новым реалиям приспособились: турагентства приглашают к себе специалистов для оформления биометрии. Услуга недешевая, однако, альтернативный вариант — поездка в Москву или Екатеринбург — дороже. Приноровились и к тому, что по некоторым странам Шенгена биометрию на выезде не оформляют. Тогда делают в обход — через другие государства, чтобы потом попасть туда, куда хочется. К примеру, оформив визу с въездом через Францию можно попасть в Италию, а через Чехию — в Германию.
Некоторые загвоздки возникают с не самой популярной Мальтой. Требуют «откатывать пальчики» при каждой поездке, хотя «старые» отпечатки вполне годятся при оформлении путешествий в другие страны.
Салехардцы, говорит собеседница, предпочитают раннее бронирование: выбор шире и экономия в 30-40 процентов на отеле. Летают чаще всего через Москву, но пользуются и другими вариантами.
— Выгодно летать из Екатеринбурга, там полетная программа шире, чем, к примеру, в Тюмени, и стоимость тура будет дешевле, — отметила специалист.
Так, в начале июня супругам с ребенком поездка в четырехзвездочный отель из столицы Урала в Турцию будет стоить примерно от 90 тысяч рублей. Из Тюмени то же самое — на 10 тысяч больше.
В «стольник» можно уложиться, выбирая туры только с завтраком из Екатеринбурга на Кипр, а также в Таиланд и Вьетнам, где в это время наступает сезон дождей.
Поездка в Тунис дороже. К примеру, тур на 12 дней из Екатеринбурга обойдется в 126 тысяч, а из Тюмени, но на два дня короче, за 115.
В августе традиционно все направления заставят раскошелиться еще больше.
НОВЫЙ УРЕНГОЙ
У жителей газовой столицы пользуются спросом Турция, Кипр, Греция и Испания.
В первый летний месяц, по словам менеджеров туристических компаний, наиболее востребованы турецкие курорты. Удивляться нечему. Просто семейные пары с детьми 7-12 лет выбирают отличный сервис и отдых на различных пляжах черноморского побережья Турции. Независимо от города вылета, будь то Уфа, Краснодар или Белгород, стоимость путевок на семь дней варьируется от 65 до 70 тысяч рублей. В эту сумму входит трехразовое питание и проживание в четырехзвездночном отеле на первой линии побережья, отмечают специалисты.
Далее в рейтинге Кипр, Греция и Испания. Эти страны вполне вписываются в бюджет семьи из трех человек со средним достатком.
Так, нежиться под лучами кипрского солнышка с вылетом из Уфы и Белгорода можно за 85-90 тысяч рублей. Через Москву все обойдется дешевле на 10-15 тысяч.
Греческие Салоники и испанский музей Прадо без оформления Шенгена для любознательных семейных путешественников с трехзвездном отеле будет стоить от 60 до 90 тысяч рублей.
Напомним, что за «шенген» на взрослого придется заплатить 18 тысяч рублей, ребенку 6-12 лет — на семь тысяч дешевле.
В Объединенные Арабские Эмираты из-за жары спешат попасть немногие. Зато, независимо от региона вылета, семейная путевка в среднем обойдется примерно в 70 тысяч рублей и выше. Само собой, чем ближе отель к пляжам Персидского залива, тем дороже.
В весенний период большим спросом пользуются семейные туры в Таиланд и Вьетнам. Путевка на 10-11 дней с вылетом из Краснодара, Уфы варьируется от 135 до 150 тысяч рублей. По мнению специалистов, в этих странах туристы с Севера ценят отличные развлечения для детей, обилие экзотичных зверушек и мягкий климат, поэтому и не считаются с ценой.
НОЯБРЬСК
В этом сезоне будет рулить Турция
Основная транспортная развязка, которой пользуются ноябрьские путешественники, — сургутский аэропорт.
Как утверждают местные туроператоры, летом оттуда можно выгодно улететь в Турцию и Тунис.
— По цене и качеству в более выгодном положении Турция, — говорит сотрудница ноябрьской турфирмы Елена.
Так, чтобы семье из трех человек отдохнуть 10 дней в трехзвездном отеле Турции с 1 июня, придется выложить 104 тысячи рублей, с 1 августа цена того же тура начнется от 112 тысяч.
Турфирмы отправляют местных путешественников и через Москву, многим так удобней и дешевле.
— И в таком варианте, бесспорно, лидирует Турция, по этому направлению самое выгодное соотношение цены и качества, — уверяет Елена. — До Москвы туристы добираются самостоятельно, из столицы путевка обойдется гораздо дешевле. Так, на начало июня стоимость тура на троих составит 60 тысяч, августа — 64 тысячи рублей.