Трутнев велел министерствам разобраться с дефицитом авиабилетов в ДФО

— Вопрос с авиаперелетами один из самых острых для Дальнего Востока. Принимаются меры, чтобы макрорегион стал доступней, дальневосточники смогли свободно посещать центральные регионы, отдыхать на курортах Крыма и Кавказа. Меры, принятые для обеспечения субсидированными воздушными перевозками, явно недостаточны. При этом ежегодное финансирование программы сокращается — и такое положение дел неприемлемо. Дальний Восток должен стать доступней, — подчеркнул Юрий Трутнев.

Речь идет о программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая направления в пределах Дальневосточного федерального округа и перевозку детей в ФГБОУ «Всероссийский детский центр „Океан“. Билет по специальному тарифу может приобрести любой гражданин России в возрасте до 23 и после 55 лет (для женщин) и свыше 60 лет (для мужчин), инвалид I группы любого возраста и его сопровождающий, а также человек, сопровождающий ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.

На Дальнем Востоке продажа льготных авиабилетов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» началась 29 марта. А уже через четыре-пять дней в ряде регионов практически прекратила работать: закончились субсидии. В ситуацию уже вмешались власти. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный обратился в правительство РФ с просьбой выделить дополнительное финансирование на субсидированные авиаперевозки.

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