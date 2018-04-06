Трутнев велел министерствам разобраться с дефицитом авиабилетов в ДФО 

Заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение Минтрансу РФ, Росавиации и Минвостокразвития РФ совместно с ПАО «Аэрофлот» выяснить, почему образовался дефицит льготных авиабилетов на дальневосточные направления и принять исчерпывающие меры для его устранения. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.
— Вопрос с авиаперелетами один из самых острых для Дальнего Востока. Принимаются меры, чтобы макрорегион стал доступней, дальневосточники смогли свободно посещать центральные регионы, отдыхать на курортах Крыма и Кавказа. Меры, принятые для обеспечения субсидированными воздушными перевозками, явно недостаточны. При этом ежегодное финансирование программы сокращается — и такое положение дел неприемлемо. Дальний Восток должен стать доступней, — подчеркнул Юрий Трутнев.
Речь идет о программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая направления в пределах Дальневосточного федерального округа и перевозку детей в ФГБОУ «Всероссийский детский центр „Океан“. Билет по специальному тарифу может приобрести любой гражданин России в возрасте до 23 и после 55 лет (для женщин) и свыше 60 лет (для мужчин), инвалид I группы любого возраста и его сопровождающий, а также человек, сопровождающий ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.
Планируется, что в этом году смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям более 446,7 тысячи пассажиров. Такие билеты продают семь авиакомпаний: „Аэрофлот-российские авиалинии“, »Алроса", «Норд Стар», «Сибирь», "Уральские авиалинии", "ЮТэйр" и «Якутия». Перелет для воспользовавшихся программой обходится гораздо дешевле обычного, например, билет Москва — Владивосток стоит 7,4 тысячи рублей.
На Дальнем Востоке продажа льготных авиабилетов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» началась 29 марта. А уже через четыре-пять дней в ряде регионов практически прекратила работать: закончились субсидии. В ситуацию уже вмешались власти. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный обратился в правительство РФ с просьбой выделить дополнительное финансирование на субсидированные авиаперевозки.
Кстати
В то же время билет по фиксированному — «плоскому» тарифу в экономический класс (за 25 тысяч рублей в обе стороны) может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа «плоских тарифов» действует и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и пунктами Дальнего Востока. Благодаря этому в текущем году дополнительно смогут купить билеты по доступной цене 900 тысяч человек.