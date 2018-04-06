В первый день Цинмина в парках Сучжоу множество туристов

Сучжоу /пров. Цзянсу/, 5 апреля / Синьхуа / — Сегодня первый день выходных в честь праздника Цинмин /День поминовения усопших/, и в ландшафтные парки городского округа Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ пришло множество туристов. (Синьхуа / Лу Пэн)

Сучжоу /пров. Цзянсу/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня первый день выходных в честь праздника Цинмин /День поминовения усопших/, и в ландшафтные парки городского округа Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ пришло множество туристов. (Синьхуа / Лу Пэн)

Сучжоу /пров. Цзянсу/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня первый день выходных в честь праздника Цинмин /День поминовения усопших/, и в ландшафтные парки городского округа Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ пришло множество туристов. (Синьхуа / Лу Пэн)

Сучжоу /пров. Цзянсу/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня первый день выходных в честь праздника Цинмин /День поминовения усопших/, и в ландшафтные парки городского округа Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ пришло множество туристов. (Синьхуа / Лу Пэн)