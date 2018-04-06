Ещё
Трутнев поручил разобраться с дефицитом льготных авиабилетов на Дальнем Востоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трутнев поручил разобраться с дефицитом льготных авиабилетов на Дальнем Востоке 

ТАСС 51 минуту назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал поручение Минтрансу России, Росавиации и Минвостокразвития совместно с "Аэрофлотом" разобраться в ситуации с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления и принять исчерпывающие меры. Об этом сообщила его пресс-служба.
"Вопрос с авиаперелетами — один из самых острых для Дальнего Востока. Принимаются меры, чтобы макрорегион стал доступней, дальневосточники смогли свободно посещать центральные регионы, отдыхать на курортах Крыма и Кавказа. Меры, принятые для обеспечения субсидированными воздушными перевозками, явно недостаточны. При этом ежегодное финансирование программы сокращается, и такое положение дел неприемлемо, Дальний Восток должен стать доступней", — приводятся в сообщении слова Трутнева.
По данным Росавиации, в этом году более 446,7 тыс. пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая направления в пределах самого региона и перевозку детей во всероссийский детский центр «Океан». В программе задействованы семь авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», "Алроса", «Норд Стар», «Сибирь», "Уральские авиалинии", "ЮТэйр" и «Якутия».
Отмечается, что билет по фиксированному «плоскому» тарифу в экономический класс (за 25 тыс. руб. — прим. ТАСС) может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа «плоских тарифов» действует и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и дальневосточными городами, билеты по доступной цене в 2018 году дополнительно смогут купить билеты 900 тыс. человек.
Продажу льготных авиабилетов остановили в некоторых регионах Дальнего Востока, в том числе и в Приморском крае. «Авиакомпания была вынуждена прекратить продажу в связи с полным освоением выделенных из госбюджета средств на выплату субсидий, чтобы не нарушить договор с Росавиацией. По условиям договора, авиакомпания обязана строго соблюдать выделенный ей лимит субсидирования», — сообщает пресс-служба администрации Приморья.
Уточняется, что «Аэрофлот» в регионе продолжает продажу билетов в рамках собственной социальной программы «плоских тарифов», субсидированные билеты в Приморье продолжают продавать по нескольким направлениям и авиакомпании «Уральские авиалинии», «Якутия» и S7 ("Сибирь").
Ситуация на Дальнем Востоке
Продажа льготных авиабилетов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» началась 29 марта и остановилась с 4 апреля в целом ряде регионов Дальнего Востока, в частности в Приморье, Хабаровском и Камчатском краях, на Сахалине, в Магаданской области
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный уже обратился в правительство РФ с просьбой выделить дополнительное финансирование на субсидированные авиаперевозки. В Приамурье, где льготных авиабилетов также не осталось, власти проверят обращения жителей с жалобами о намеренном прекращении продаж авиабилетов по льготным тарифам.
Госдума приняла в четверг протокольное поручение, в соответствии с которым комитет по транспорту и строительству запросит в правительстве информацию о реализации субсидированных билетов на Дальнем Востоке.
ТАСС: последние новости
Дума запросит в кабмине информацию о реализации субсидированных билетов на Дальнем Востоке Пассажиропоток аэропорта Махачкалы вырос на треть в первом квартале 2018 года Ростовские власти в 2018 году будут субсидировать четыре рейса региональной авиакомпании
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал назвал итог возможной войны России и США41
«Главный аргумент Британии рассыпался на глазах»58
Небензя зачитал в ООН отрывок из «Алисы в стране чудес»5
Капитана судна «Норд» отпустили в зале суда175
В Финляндии мужчина родил ребенка111
Видео
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение