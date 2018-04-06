Трутнев поручил разобраться с дефицитом льготных авиабилетов на Дальнем Востоке

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Дума запросит в кабмине информацию о реализации субсидированных билетов на Дальнем Востоке

Пассажиропоток аэропорта Махачкалы вырос на треть в первом квартале 2018 года

Ростовские власти в 2018 году будут субсидировать четыре рейса региональной авиакомпании