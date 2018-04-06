Трутнев поручил разобраться с дефицитом льготных авиабилетов на Дальнем Востоке 

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал поручение Минтрансу России, Росавиации и Минвостокразвития совместно с "Аэрофлотом" разобраться в ситуации с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления и принять исчерпывающие меры. Об этом сообщила его пресс-служба.
"Вопрос с авиаперелетами — один из самых острых для Дальнего Востока. Принимаются меры, чтобы макрорегион стал доступней, дальневосточники смогли свободно посещать центральные регионы, отдыхать на курортах Крыма и Кавказа. Меры, принятые для обеспечения субсидированными воздушными перевозками, явно недостаточны. При этом ежегодное финансирование программы сокращается, и такое положение дел неприемлемо, Дальний Восток должен стать доступней", — приводятся в сообщении слова Трутнева.
По данным Росавиации, в этом году более 446,7 тыс. пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая направления в пределах самого региона и перевозку детей во всероссийский детский центр «Океан». В программе задействованы семь авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», "Алроса", «Норд Стар», «Сибирь», "Уральские авиалинии", "ЮТэйр" и «Якутия».
Отмечается, что билет по фиксированному «плоскому» тарифу в экономический класс (за 25 тыс. руб. — прим. ТАСС) может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа «плоских тарифов» действует и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и дальневосточными городами, билеты по доступной цене в 2018 году дополнительно смогут купить билеты 900 тыс. человек.
Продажу льготных авиабилетов остановили в некоторых регионах Дальнего Востока, в том числе и в Приморском крае. «Авиакомпания была вынуждена прекратить продажу в связи с полным освоением выделенных из госбюджета средств на выплату субсидий, чтобы не нарушить договор с Росавиацией. По условиям договора, авиакомпания обязана строго соблюдать выделенный ей лимит субсидирования», — сообщает пресс-служба администрации Приморья.
Уточняется, что «Аэрофлот» в регионе продолжает продажу билетов в рамках собственной социальной программы «плоских тарифов», субсидированные билеты в Приморье продолжают продавать по нескольким направлениям и авиакомпании «Уральские авиалинии», «Якутия» и S7 ("Сибирь").
Ситуация на Дальнем Востоке
Продажа льготных авиабилетов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» началась 29 марта и остановилась с 4 апреля в целом ряде регионов Дальнего Востока, в частности в Приморье, Хабаровском и Камчатском краях, на Сахалине, в Магаданской области
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный уже обратился в правительство РФ с просьбой выделить дополнительное финансирование на субсидированные авиаперевозки. В Приамурье, где льготных авиабилетов также не осталось, власти проверят обращения жителей с жалобами о намеренном прекращении продаж авиабилетов по льготным тарифам.
Госдума приняла в четверг протокольное поручение, в соответствии с которым комитет по транспорту и строительству запросит в правительстве информацию о реализации субсидированных билетов на Дальнем Востоке.