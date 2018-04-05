Авиакомпания «Азимут» начала выполнять рейсы в Минеральные Воды из Ростова-на-Дону

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 5 апреля / ТАСС /. Первый борт авиакомпании «Азимут» c пассажирами из Ростова-на-Дону торжественно встретили в четверг традиционной триумфальной водной аркой из пожарных брандспойтов в аэропорту Минеральные Воды, сообщает корреспондент ТАСС.

"Это первый рейс в рамках региональной программы, которая выполняется авиакомпанией «Азимут», — сообщил ТАСС исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий.

Первым пассажирам нового маршрута вручены сертификаты на бесплатный перелет, подарки от авиакомпании и аэропорта.

Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам, время в полете составляет менее часа, а стоимость билета объявляется от 888 руб.

Региональные маршруты «Азимута»

Региональные маршруты могут быть выгодными авиакомпаниям, считает Теплицкий. «Это выгодно, правительство поддерживает, есть программа субсидирования, правительственные постановления, и сейчас мы, как южная компания, связываем с Ростовом и Краснодаром города ЮФО и СКФО», — рассказал он.

По его словам, авиакомпания рассматривает возможность увеличить количество рейсов в Минеральные Воды. «Сейчас летаем три раза в неделю, но, посмотрим, если позволит пассажиропоток, увеличим частоту рейсов», — рассказал Теплицкий.

Цены на время ЧМ-2018

Теплицкий также сообщил, что компания намерена сохранять нынешнюю ценовую политику, в том числе и на время чемпионата мира по футболу. «Порядок цен будет не выше 3 тыс. рублей, до Ростова долететь — между двумя и тремя тысячами. На время ЧМ-2018 сохранится такая же политика. Она, в общем-то, не меняется, нынешняя тарифная сетка останется на июнь-июль-август», — сказал он.

Сейчас «Азимут» базируется в Ростове-на-Дону, в новом аэропорту Платов, и в Краснодаре, перспективы открытия базы в Калининграде Теплицкий не подтвердил. «Базируемся в Платово… Совсем недавно мы открыли представительство и начали базировку в аэропорту Краснодар. Сейчас у нас два этих пункта. В Калининград мы планируем полеты в летнюю навигацию», — рассказал Теплицкий.

По 20 региональным направлениям

Генеральный директор Международного аэропорта «Минеральные Воды» Роман Чуев рассказал, что в ближайшее время здесь планируется разработка большой программы региональных авиаперевозок.

"Мы готовим большую программу, свои предложения, по развитию региональной авиации в СКФО, будем выходить с инициативой. В программе будет более 20 региональных направлений «пойнт-ту-пойнт», вне московского авиационного узла", — рассказал он.

По словам Чуева, для этого потребуется финансовая поддержка со стороны федерального правительства, Ставропольского края и республик федерального округа. «В ближайшее время скомпонуем, будем выходить со своими предложениями», — сказал он.

О компании и аэропорте

Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Авиакомпания «Азимут», которая является крупнейшим авиаперевозчиком Южного федерального округа, появилась в 2017 году. Она выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу Новосибирск и другие города. За 2017 год «Азимут» перевез 73 тыс. пассажиров, в 2018 году перевозчик рассчитывает обслужить около 730 тыс. человек.

Крупнейший на Северном Кавказе Международный аэропорт Минеральные Воды в 2017 году, впервые за 29 лет, вышел на уровень перевозки 2 млн 178 тыс. пассажиров, завоевал ряд престижных профессиональных наград. В планах на нынешний год — увеличить пассажиропоток до 2,5 млн человек.