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Новосибирцам предлагают «удобные» билеты в Крым
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Новосибирцам предлагают «удобные» билеты в Крым 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Аэропорт Толмачёво сообщил о новом транспортном сервисе Fly&Bus — так называемый «Единый билет», который поможет пассажирам состыковать авиарейсы с автобусными маршрутами, курсирующими в популярные санатории полуострова.
Предполагается, что пассажиры смогут без особых хлопот добраться из аэропорта Симферополя в такие города как Севастополь, Ялта, Мисхор, Алушта, Евпатория, Феодосия, Саки.
Сервис запустила Автономная некоммерческая организация «Единая транспортная дирекция», учреждённая Министерством транспорта России, совместно с российскими авиаперевозчиками.
В пресс-службе Толмачёво отметили, что летом частота рейсов из Новосибирска в Симферополь составит до 15 в неделю. Перевозить пассажиров планируют авиакомпании «Россия», «Глобус» и «Алроса».
Вчера стало известно, что возобновились полёты из Новосибирска в Таджикистан, отменённые из-за разногласий между авиационными властями двух стран.
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