Туристам предложат отдохнуть в российских пещерах

В минприроды считают, что туристов могут привлечь пещеры, а также горные хребты, скалы, ущелья, расположенные на территории национальных парков и заповедников. Таких уникальных геологических объектов в стране множество, а потому есть все условия для развития гео— и спелеотуризма. Как пояснили в ведомстве, Русское географическое общество уже сформировало карту, где на территории страны обозначены пещеры (speleoatlas.ru).

Спелеотуризм — специфический, но перспективный вид активного отдыха. В Европе и других частях света посещение пещер массовыми группами является основой турбизнеса отдельных территорий. Используются такие объекты по полной программе. Например, в бывших соляных копях днем могут водить экскурсии, вечером в просторных подземных залах устроить концерты классической музыки, а ночью в небольших помещениях проводить сеансы спелеотерапии. Подземный воздух очищен от бактерий и насыщен солями, что помогает в борьбе с заболеваниями верхних дыхательных путей.

Но это специально «окультуренные» пещеры, в другие вход закрыт. Пещеры в Европе курируют местные клубы спелеологов, которые и выдают разрешение на посещение, рассказывает региональный представитель Российского союза спелеологов Георгий Сапожников. В России , считает он, можно развивать цивилизованный спелеотуризм, но не допускать массового посещения любых пещер, так как это нанесет урон природе.

Спелеотуризм в нашей стране активно развивался в советский период. Действовали любительские клубы.

"Мы занимались пешим спелеотуризмом, самостоятельно ходили по открытым пещерам, где проводились экскурсии. Но иногда договаривались со специалистами-спелеологами, и они провожали нас по сложным маршрутам", — рассказывает о своем опыте Владимир , спелеотурист со стажем.

Санкт-Петербурге, В Советском Союзе была создана хорошая материальная и научная база спелеотуризма, но затем она пришла в упадок. Только в последние годы в ряде регионов — в Москве Красноярске , Сибири, на Кавказе и Урале — начинает возрождаться отечественная школа спелеотуризма, поясняет профессор кафедры Индустрии гостеприимства, туризма и спорта Российского экономического университета им. Плеханова Елена Джанджугазова. Некоторые из прежних маршрутов существуют до сих пор. Правда, они не брендовые, то есть не приспособлены для массовых посещений.

"Сегодня наиболее популярными местами для спелеотуризма являются Краснодарский, Алтайский, Красноярский, Хабаровский края, Архангельская и Тульская области, Подмосковье , Урал. Но правильно организованных спелеомаршрутов, как и «благоустроенных» пещер для неподготовленных туристов пока недостаточно", — говорит эксперт.

Больше всего для посещения тургруппами подходят Кавказский государственный природный биосферный заповедник и его часть — Сочинский национальный парк. Там есть хорошие уже разработанные маршруты, например, Воронцовские пещеры в Хостинском районе Сочи . На Урале известны Кунгурские пещеры. Кроме того, туристам были бы интересны шахты, где раньше велась добыча полезных ископаемых. Таких заброшенных каменоломен довольно много по всей стране, не только на Урале, отмечает Елена Джанджугазова.

Для того, чтобы в пещеры и шахты можно было привлекать туристов, потребуется провести серьезную подготовку. Сначала нужно исследовать потенциал пещеры, затем адаптировать объект для массового посещения — обеспечить безопасность, установить подсветку, оборудовать места отдыха туристов. Наконец, создать туристскую инфраструктуру около объекта посещения, отмечают эксперты.

Туристам также нужно предложить интересную программу. Например, возможность сбора минералов или палеонтологических образцов, помимо осмотра подземных залов. Но такие туры должны проводиться профильными организациями, имеющими лицензию.