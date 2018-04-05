Турпоток в Карачаево-Черкесию за первый квартал 2018 года увеличился на 11%

ЧЕРКЕССК , 5 апреля. / ТАСС /. Более 400 тыс. туристов посетили Карачаево-Черкесию (КЧР) в январе-марте текущего года, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства республики.

Всего 2017 году КЧР посетили 1,2 млн туристов. «Туристический поток в республику с 1 января по 31 марта 2018 года составил порядка 400 тыс. человек, что на 11% выше показателя за аналогичный период 2017 года. Наиболее востребованным курортом в первом квартале текущего года стал поселок Домбай, который посетили 180 тыс. туристов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что всесезонный курорт «Архыз» принял за три месяца 150 тыс. туристов, 20 тыс. гостей побывали в Тебердинском биосферном заповеднике. Большой популярностью, как и в прошлые годы, у гостей республики пользуются туристический комплекс «Медовые водопады», Специальная астрофизическая обсерватория РАН

"Ежегодное увеличение количества туристов, посещающих КЧР, стало возможным благодаря активному развитию туристической инфраструктуры, а также благодаря спокойной обстановке в регионе", — добавили в пресс-службе.