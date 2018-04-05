Лоукостер Wizzair объявил о большой распродаже на все рейсы по любым направлениям

Венгерский лоукостер Wizz Air запускает распродажу: скидка 20% будет доступна на все рейсы и направления до 30 июня для любых посетителей сайта авиакомпании. Акция будет действовать до 1:00 6 апреля. Приобрести билеты можно здесь. Минимальная возможная цена за полет во время акции — 7,8 евро.

Москвы в При оформлении билетов скидка и действует в том числе для членов Wizz Discount Club. Самолеты Wizz Air летают из Петербурга Будапешт , Прибалтику. Всего у них более 200 рейсов внутри Европы.

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