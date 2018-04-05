Мышкинский туристско-информационный центр переехал в более удобное для гостей города помещение

Мышкинский туристско-информационный центр стал доступнее для гостей города. Офис переехал в новое помещение, которое находится напротив автовокзала.

— В рамках стратегии «10 точек роста» перед нами стоит серьезная задача — увеличить турпоток в регион до 8 миллионов человек в год. Эту задачу в том числе решают туристско-информационные центры, — отметил заместитель директора департамента туризма Виталий Бормотов. — Они предоставляют гостям Ярославской области всю актуальную информацию о турпредложениях, помогают выбрать интересные экскурсии, программы, кафе и рестораны, места для отдыха, ночлега. Это качественный уровень туристического сервиса, характеризующий гостеприимство региона и его готовность работать с разными категориями туристов. Поэтому мы ведем плановую работу по развитию областной сети ТИЦ и создаем достойные условия и для специалистов центра, и для гостей.

Раньше Мышкинский центр размещался в помещении с ограниченным доступом, что создавало проблемы для туристов и не позволяло полноценно организовать работу с турпотоком. Новый офис ТИЦ находится на первом этаже старинного особняка, принадлежавшего купцу второй гильдии Ивану Столбову.

— Мы получили удобное, функциональное помещение. Новые площади позволяют организовать работу центра в современном формате, удовлетворяющем потребностям и российских, и зарубежных туристов, — сказала директор туристско-информационного центра Мышкина Светлана Алексеева . — Уверена, наш центр станет туристическими воротами города.

В рамках торжественного открытия нового офиса центра для его первых посетителей прошел мастер-класс по украшению традиционного мышкинского пряника. Это угощение — популярный сувенир и специалитет территории, включенный в гастрономическую карту Ярославской области. Пряник выпекается по восстановленному рецепту Мологского уезда и расписывается разноцветной шоколадной глазурью. Данная технология защищена патентным правом РФ . «Мышкин пряник» входит в экспозицию «Пряники мира» в Санкт-Петербурге как не имеющий аналогов. Является обладателем 1-го места в номинации «Достопримечательность России» на Фестивале пряников в 2017 году.

Также в новом ТИЦ состоялась рабочая встреча руководителей турцентров региона и музеев Мышкина. Темами стали предстоящий туристический сезон и новые предложения для гостей города.