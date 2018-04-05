Казань и Уфа: Платов расширил региональную маршрутную сеть

Из Ростова в Казань Уфу и Минеральные Воды на днях начали летать самолеты. В Уфу из Платова можно будет улететь по вторникам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Ростова в 01:10, в обратном направлении — в 07:00.

— Рейсы в Казань также будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Ростова-на-Дону в 16:00, вылет из Казани в 19:05, — сообщили в пресс-службе Платова.

Полеты в Минеральные Воды будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Платова в 20:15, обратно — в 22:15.