Ещё
Казань и Уфа: Платов расширил региональную маршрутную сеть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Казань и Уфа: Платов расширил региональную маршрутную сеть 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Из Ростова в Казань, Уфу и Минеральные Воды на днях начали летать самолеты. В Уфу из Платова можно будет улететь по вторникам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Ростова в 01:10, в обратном направлении — в 07:00.
— Рейсы в Казань также будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Ростова-на-Дону в 16:00, вылет из Казани в 19:05, — сообщили в пресс-службе Платова.
Полеты в Минеральные Воды будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Платова в 20:15, обратно — в 22:15.
С 24 апреля откроется маршрут Ростов-на-Дону— Грозный, а с 1 мая — дополнительный рейс в Нижний Новгород.
161.ru: последние новости
Подскажут и помогут: в России для иностранцев на время ЧМ создадут специальное подразделение полиции В Ростове открылся магазин с атрибутикой ЧМ-2018 В Ростове открылась продажа авиабилетов в Батуми
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня18
Для россиян придумали американское наказание83
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ106
Лучшие уехали. Хантсман о высылке дипломатов США78
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой424
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение