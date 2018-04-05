Молодёжь получит льготы для путешествий по России 

Больше половины российских путешественников, по статистике, составляют молодые люди. Чтобы стимулировать их отдыхать не за рубежом, а в России, законодатели предлагают ввести субсидии на оплату проживания в отелях, а также предоставлять льготы на транспорт для соотечественников в возрасте от 18 до 30 лет. Такой законопроект будет внесён в Госдуму в весеннюю сессию, рассказала «Парламентской газете» автор инициативы, член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова.
Приоритетные направления определят сами молодые люди
В разработке документа, по словам Кувшиновой, принимал активное участие Молодёжный парламент при Госдуме. Инициатива о льготах для развития молодёжного туризма стала одной из лучших по итогам первого Всероссийского молодёжного парламентского форума, который прошёл в Госдуме по инициативе спикера палаты Вячеслава Володина в конце 2017 года.
«Большинство участников форума проголосовали за эту идею — значит, она востребована у подрастающего поколения», — отметила депутат. Законопроект вносит поправки в статью 4 Федерального закона «Об основах туристской деятельности». Ими в частности, молодёжный туризм предлагается признать одним из приоритетных направлений. Следующий шаг — разработка конкретных мер, которые будут стимулировать молодёжь путешествовать по России. Речь идёт о скидках на отели и транспорт.
«Будет прописано, сколько средств на путешествие потратит турист, а сколько выделит гсоударство, — пояснил зампред Молодёжного парламента при Госдуме Кирилл Харитонов в пресс-центре «Парламентской газеты». — Мы предлагаем, чтобы из своих денег граждане в возрасте до 30 лет тратили не более 25 процентов от стоимости тура».
Предстоит определиться и с маршрутами, на которые будет распространяться скидка: их, по словам Кувшиновой, будут определять вместе с молодёжью — в ближайшее время молодые политики намерены провести соответствующий социологический опрос. «Кроме того, разрабатывая программу молодёжного туризма, мы возьмём за основу уже существующий проект по развитию детского туризма», — сообщила парламентарий.
Коммерческие направления популярны и без введения дополнительных льгот.
Сегодня детей по такой программе возят по «Золотому кольцу», Крыму, Санкт-Петербургу и интересным историческим местам, продолжила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. «У нас есть 12 маршрутов в 15 субъектах, все регионы при этом получают квоту — Ставропольский край, к примеру, получает 400 путёвок ежегодно. Распределяют их местные власти по своему усмотрению — кто-то отдаёт их за победы в Олимпиаде, кто-то многодетным семьям, кто-то детским домам», — рассказала Казакова.
По её мнению, разрабатывая маршруты для льготного молодёжного туризма, надо обратить внимание на места, имеющие важное историческое значение. «Коммерческие направления популярны и без введения дополнительных льгот», — добавила она.
Будущие законодатели создадут ресурс о льготах для подрастающего поколения
Инициативу о субсидировании молодёжных путешествий по стране поддерживают и в Ростуризме. Об этом заявил начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Евгений Куделя. По его словам, развитие внутреннего молодёжного туризма является актуальной задачей, а потому государство должно поддерживать его на финансовом уровне, приемлемом в современных реалиях.
Впрочем, ряд льгот для путешественников есть и сейчас, напомнил заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. «Молодёжь, зарегистрированная на портале „РЖД Бонус“ имеет 20-процентную скидку при поездках. А авиакомпании продают билеты в половину от стоимости в случае, если в посадочном талоне не указано время вылета. Его авиакомпании сообщают путешественникам за день до вылета», — сказал Зотов.
Другое дело, что не всегда молодые люди знают обо всех возможностях, которые им предлагают перевозчики, обратил внимание член Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин. По его мнению, в стране должен появиться единый информационный ресурс с данными обо всех субсидиях и льготах, которые государство и компании предлагают молодым россиянам.
Разработкой такого сайта могут заняться в Молодёжном парламенте при Госдуме: зампред палаты Кирилл Харитонов считает, что для начала стоит опробовать подобный портал в режиме пилотного проекта на примере одного из регионов страны.