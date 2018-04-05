Молодёжь получит льготы для путешествий по России

Больше половины российских путешественников, по статистике, составляют молодые люди. Чтобы стимулировать их отдыхать не за рубежом, а в России , законодатели предлагают ввести субсидии на оплату проживания в отелях, а также предоставлять льготы на транспорт для соотечественников в возрасте от 18 до 30 лет. Такой законопроект будет внесён в Госдуму в весеннюю сессию, рассказала « Парламентской газете » автор инициативы, член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова

Приоритетные направления определят сами молодые люди

В разработке документа, по словам Кувшиновой, принимал активное участие Молодёжный парламент при Госдуме. Инициатива о льготах для развития молодёжного туризма стала одной из лучших по итогам первого Всероссийского молодёжного парламентского форума, который прошёл в Госдуме по инициативе спикера палаты Вячеслава Володина в конце 2017 года.

«Большинство участников форума проголосовали за эту идею — значит, она востребована у подрастающего поколения», — отметила депутат. Законопроект вносит поправки в статью 4 Федерального закона «Об основах туристской деятельности». Ими в частности, молодёжный туризм предлагается признать одним из приоритетных направлений. Следующий шаг — разработка конкретных мер, которые будут стимулировать молодёжь путешествовать по России. Речь идёт о скидках на отели и транспорт.

«Будет прописано, сколько средств на путешествие потратит турист, а сколько выделит гсоударство, — пояснил зампред Молодёжного парламента при Госдуме Кирилл Харитонов в пресс-центре «Парламентской газеты». — Мы предлагаем, чтобы из своих денег граждане в возрасте до 30 лет тратили не более 25 процентов от стоимости тура».

Предстоит определиться и с маршрутами, на которые будет распространяться скидка: их, по словам Кувшиновой, будут определять вместе с молодёжью — в ближайшее время молодые политики намерены провести соответствующий социологический опрос. «Кроме того, разрабатывая программу молодёжного туризма, мы возьмём за основу уже существующий проект по развитию детского туризма», — сообщила парламентарий.

Коммерческие направления популярны и без введения дополнительных льгот.

Сегодня детей по такой программе возят по «Золотому кольцу», Крыму Санкт-Петербургу и интересным историческим местам, продолжила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова . «У нас есть 12 маршрутов в 15 субъектах, все регионы при этом получают квоту — Ставропольский край , к примеру, получает 400 путёвок ежегодно. Распределяют их местные власти по своему усмотрению — кто-то отдаёт их за победы в Олимпиаде, кто-то многодетным семьям, кто-то детским домам», — рассказала Казакова.

По её мнению, разрабатывая маршруты для льготного молодёжного туризма, надо обратить внимание на места, имеющие важное историческое значение. «Коммерческие направления популярны и без введения дополнительных льгот», — добавила она.

Будущие законодатели создадут ресурс о льготах для подрастающего поколения

Инициативу о субсидировании молодёжных путешествий по стране поддерживают и в Ростуризме . Об этом заявил начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Евгений Куделя . По его словам, развитие внутреннего молодёжного туризма является актуальной задачей, а потому государство должно поддерживать его на финансовом уровне, приемлемом в современных реалиях.

Впрочем, ряд льгот для путешественников есть и сейчас, напомнил заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов . «Молодёжь, зарегистрированная на портале „РЖД Бонус“ имеет 20-процентную скидку при поездках. А авиакомпании продают билеты в половину от стоимости в случае, если в посадочном талоне не указано время вылета. Его авиакомпании сообщают путешественникам за день до вылета», — сказал Зотов.

Другое дело, что не всегда молодые люди знают обо всех возможностях, которые им предлагают перевозчики, обратил внимание член Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин . По его мнению, в стране должен появиться единый информационный ресурс с данными обо всех субсидиях и льготах, которые государство и компании предлагают молодым россиянам.

Разработкой такого сайта могут заняться в Молодёжном парламенте при Госдуме: зампред палаты Кирилл Харитонов считает, что для начала стоит опробовать подобный портал в режиме пилотного проекта на примере одного из регионов страны.