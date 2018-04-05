Филиппины на полгода закрыли для туристов курортный остров

Власти Филиппин приняли решение закрыть на шесть месяцев въезд для иностранных туристов на известный курорт Барокай. Причиной стали экологические проблемы, которые требуют неотложного решения. Авиакомпании и турагентства уже начали отменять поездки на остров.

О временном закрытии острова объявил секретарь президента Филиппин Гарри Роке . Запрет на посещение туристами вступает в силу 26 апреля текущего года. Данное решение стало результатом поездки на Барокай президента Филиппин Родриго Дутерте в феврале. После проведенной проверки лидер страны в свойственной ему прямолинейной манере обвинил отели и бары в превращении островов в помойку.

"Кристально чистые воды этого острова и пляжи с белым песком превратились в отстойник", — заявил тогда Дутерте. Как выяснилось, многие из объектов туристической индустрии вообще не были подключены к системе канализации, а отходы сбрасывались прямо в море. Строительство новых объектов велось в стихийном порядке и без учета их влияния на окружающую среду.

В этой связи в течение полугода на Барокае собираются создать современную систему канализации, снести часть туристических объектов и восстановить урон, нанесенный окружающей среде.

Экологи давно отмечали, что ситуация на архипелаге в плане окружающей среды стала очень сложной и требует неотложного вмешательства. С другой стороны, местные жители, которые в основном были заняты в индустрии туризма, не в восторге от решения закрыть регион для иностранцев. Это означает исчезновение работы для большого количества филиппинцев. Значительная часть турпотока переориентируется теперь на главных конкурентов острова Барокай — тайский Пхукхет и индонезийский остров Бали.

Отметим, что по данным властей Филиппин, в 2017 году Барокай посетили 262 488 интуристов. Особой популярностью в качестве бюджетного места для пляжного отдыха остров пользуется среди южнокорейцев. Из всех туристов они составили около трети — 88 662 человека.

Ряд корейских авиакомпаний уже заявили, что в связи с решением властей Филиппин отменяют прямые рейсы из Ичнхона на Барокай. Турагентства также начали возвращать деньги за те туры, которые были выкуплены.