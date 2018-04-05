Будьте первопроходцем: 5 недооцененных туристами стран мира

Есть в мире страны, которые, почему-то остаются вне зоны интересов заядлых туристов, недооцененные места, откуда не так часто можно увидеть фотографии в Инстаграме или в других социальных сетях. Мы решили рассказать о 5 из них и поделиться опытом в подготовке к путешествию. Будьте первопроходцем: 5 недооцененных туристами стран мираКогда собираешься в путешествие, никогда не думаешь о том, что могут появиться какие-то неприятные

непредвиденные обстоятельства, особенно, когда готовишься поехать в отпуск.

Но, на самом деле, стоит продумать все до мелочей до отъезда. Вплоть до того, куда, в какие места разложить деньги и банковские карты. И быть может

даже стоит запастить еще одной кредитной карточкой, на всякий случай. В банк

можно позвонить в самый разгар сборов, и вам доставят кредитную карту на дом без дополнительных справок о доходах, вам не придется даже отвлекаться на ее оформление. Вполне возможно, что вы ей не воспользуетесь, но при случае она может вас очень серьезно выручить.

островов включает в себя это государство, — 5, 10, 20? Больше 7000! Сюда стоит

отправляться тем, кого вдохновляет нетронутая природа. На Филиппинах богатый

животный и растительный мир, а еще можно увидеть самый маленький вулкан в мире.

И, конечно, пляжный отдых тоже никто не отменял: чистых песчаных побережий на островах хоть отбавляй!

Мозамбик Известная каждому с детства благодаря Корнею Чуковскому река Лимпопо — это именно здесь. В ее бассейне создано несколько природных парков, где можно увидеть африканских

животных в естественной среде. Дайверов, серферов или просто любителей пляжей

впечатлит отдых на архипелагах Киримбас и Базаруто, а ценителей архитектуры —

Разнообразный и насыщенный

отдых может быть бюджетным. Албания раскручена меньше других стран региона и обойдется дешевле, а интересного здесь не меньше. Есть пляжи на берегах

Адриатического и Ионического моря, есть Северо-Албанские Альпы для поклонников

отдыха в горах. А тем, кого привлекают исторические достопримечательности, в Албании и вовсе раздолье: здесь сохранились артефакты сразу трех цивилизаций — древнегреческой,

римской и османской.

Если вы устали от шума

и суеты мегаполисов, Бутан окажется для вас идеальным вариантом. Здесь даже в столице так тихо и спокойно, что нет нужды в светофорах, а вместо ВВП каждый

год измеряют «валовое национальное счастье». Половина территории страны

является заповедниками, и от туристов требуют минимального негативного влияния

на природу. Меры себя оправдывают: такие ландшафты едва ли увидишь где-то еще.

Архитектура острова так красива, что именно сюда приезжали снимать «Код Да Винчи» и «Гладиатор», а местную

кухню и вина хвалят даже итальянцы. Здесь всегда весело, шумно и многолюдно:

плотность населения на Мальте одна из самых высоких в мире, и это без учета

туристов. Словом, остров отлично подойдет тем, кто любит даже на отдыхе быть в гуще событий и увидеть все: и ночные клубы, и возведенные 2500 лет назад

мегалитические храмы.

Бьемся об заклад, что после отчетов о поездках в эти страны на ваш инстаграм подпишется еще больше

друзей, но главное — вы получите незабываемые эмоции. Когда в мире столько

удивительных мест для путешествий, просто преступление из года в год возвращаться на одни и те же пляжи. Отправляйтесь навстречу неизведанному, и мир обязательно откроет вам свои тайны!