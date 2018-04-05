Рейс «Уральских авиалиний» из «Жуковского» в Тбилиси станет ежедневным с 29 мая

Компания «Уральские авиалинии» увеличит с 29 мая частоту выполнения рейсов из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Тбилиси с четырех до семи раз в неделю, сообщается на сайте авиаперевозчика.

«С 29 мая 2018 авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные частоты на популярном направлении из « Жуковского » в Тбилиси. Теперь улететь в столицу Грузии можно будет ежедневно. Вылет из «Жуковского» в 9:40, обратный вылет из Тбилиси в 14:05. Время в пути 2 часа 35 минут», — говорится в сообщении.

Живописная Грузия давно стала настоящей туристической Меккой для любознательных путешественников. Под ярким солнцем Тбилиси можно прогуляться по проспекту Шота Руставели , полюбоваться на «сердце Тбилиси» — крепость Нарикала, Национальный музей Академию наук и многие другие достопримечательности. Взрослые могут посмотреть в грузинской столице многочисленные соборы и крепости, а детей можно сводить в Парк культуры и отдыха, динопарк и колесо обозрения, которое стоит прямо на обрыве.

Билеты приобрести можно уже сейчас на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.