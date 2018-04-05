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Рейс «Уральских авиалиний» из «Жуковского» в Тбилиси станет ежедневным с 29 мая
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Рейс «Уральских авиалиний» из «Жуковского» в Тбилиси станет ежедневным с 29 мая 

РИАМО 52 минуты назад
Фото: РИАМО
Компания «Уральские авиалинии» увеличит с 29 мая частоту выполнения рейсов из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Тбилиси с четырех до семи раз в неделю, сообщается на сайте авиаперевозчика.
«С 29 мая 2018 авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные частоты на популярном направлении из «Жуковского» в Тбилиси. Теперь улететь в столицу Грузии можно будет ежедневно. Вылет из «Жуковского» в 9:40, обратный вылет из Тбилиси в 14:05. Время в пути 2 часа 35 минут», — говорится в сообщении.
Живописная Грузия давно стала настоящей туристической Меккой для любознательных путешественников. Под ярким солнцем Тбилиси можно прогуляться по проспекту Шота Руставели, полюбоваться на «сердце Тбилиси» — крепость Нарикала, Национальный музей, Академию наук и многие другие достопримечательности. Взрослые могут посмотреть в грузинской столице многочисленные соборы и крепости, а детей можно сводить в Парк культуры и отдыха, динопарк и колесо обозрения, которое стоит прямо на обрыве.
Билеты приобрести можно уже сейчас на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.
Аэропорт «Жуковский» — новейший российский международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23 километрах от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома «Раменское» с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 километров), что позволяет осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа. Торжественное открытие аэропорта состоялось 30 мая 2016 года.
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