Рейсы «Уральских авиалиний» из Жуковского в Тбилиси станут ежедневными с 29 мая

«С 29 мая 2018 г. авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные частоты на популярном направлении из Жуковского в Тбилиси. Теперь улететь в столицу Грузии можно будет ежедневно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вылет из Жуковского» будет осуществляться в 9:40, обратный вылет из Тбилиси — в 14:05. Время в пути составит 2 часа 35 минут.