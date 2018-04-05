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Рейсы «Уральских авиалиний» из Жуковского в Тбилиси станут ежедневными с 29 мая
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Рейсы «Уральских авиалиний» из Жуковского в Тбилиси станут ежедневными с 29 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Увеличивается частота выполнения рейсов авиакомпании «Уральских авиалиний» из Жуковского в Тбилиси с четырех до семи раз в неделю, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«С 29 мая 2018 г. авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные частоты на популярном направлении из Жуковского в Тбилиси. Теперь улететь в столицу Грузии можно будет ежедневно», — говорится в сообщении.
Уточняется, что вылет из Жуковского» будет осуществляться в 9:40, обратный вылет из Тбилиси — в 14:05. Время в пути составит 2 часа 35 минут.
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