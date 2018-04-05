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Саратовская область разработала путеводители для туристов и болельщиков ЧМ-2018
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Саратовская область разработала путеводители для туристов и болельщиков ЧМ-2018 

ТАСС 54 минуты назад
САРАТОВ, 5 апреля. /ТАСС/. Болельщики чемпионата мира по футболу смогут познакомиться с достопримечательностями Саратовской области с помощью специальных путеводителей, которые будут распространяться в городах, принимающих ЧМ-2018. Ожидается, что это позволит привлечь в регион туристов, в том числе и из других стран, рассказала в интервью ТАСС председатель комитета по туризму региона Виктория Бородянская.
"Уже разработаны специальные буклеты — путеводители по достопримечательностям Саратовской области, которые будут доступны болельщикам в печатном и электронном виде. Мы надеемся, что это позволит привлечь болельщиков к нам в качестве туристов, тем более что Саратов граничит с такими городами, как принимающие матчи турнира Самара и Волгоград, довольно близко находятся Саранск и Нижний Новгород", — сказала Бородянская.
Она уточнила, что буклеты содержат в себе информацию о таких достопримечательностях как, например, пешеходная улица Волжская в Саратове — любимое место прогулок гостей города, где сохранилось множество старинных купеческих зданий, Парк победы, где расположился уникальный музей военной техники под открытым небом, а также национальная деревья, где воссозданы подворья десятка народов. Вошли в список и ряд достопримечательностей за городом, например, село Лох — единственное место в области, где сохранилась старинная деревянная действующая водяная мельница.
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