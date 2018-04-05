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Юные екатеринбуржцы стали больше летать в каникулы
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Юные екатеринбуржцы стали больше летать в каникулы 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В весенние каникулы екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил 9 811 детей — на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе воздушной гавани, самыми востребованными «детскими» направлениями были Москва, Дубай, Сочи, Санкт-Петербург и Анталья.
Лидером по приросту пассажиров стал Сочи. Количество маленьких путешественников, направляющихся на черноморский курорт по сравнению с прошлым годом выросло на 70%. Во Вьетнам — на 49%, в ОАЭ — на 43%
Стоит отметить, что в общей сложности пассажиропоток в Кольцово в период весенних каникул вырос на 18%.
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