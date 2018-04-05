Менее чем за неделю раскуплены льготные билеты для пролета дальневосточников в направлении Москвы 

К настоящему времени во всех регионах Дальнего Востока остро встал вопрос перевозок льготной категории пассажиров в направлении аэропортов Московского узла (воспользоваться спецтарифами в экономклассе может молодежь до 23 лет и пожилые люди свыше 55-60 лет, при этом субсидируемая программа распространяется на маршруты до 2 декабря 2018 года).
Льготных билетов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия», продажа которых открылась 29 марта, с 4 апреля больше нет в городах: Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Владивосток, Хабаровск, Якутск.
Например, в Хабаровске льготных билетов от «Аэрофлота» хватило на два дня, а компания «Уральские авиалинии» и вовсе распродала все их за несколько часов. Аналогично произошло с билетами на Колыме, Камчатке и в Приамурье. Что касается Благовещенска, то продажу субсидированных билетов «Уральские авиалинии» здесь открыли 2 апреля. По информации авиационного агентства «Моисей» за 3 дня продано 2588 билетов по льготным тарифам. В авиационном агентстве «Феникс» продажа составила 560 билетов, в агентстве «Авиатраст» — 731. По данным на 5 апреля, авиационные агентства констатируют факт отсутствия в продаже билетов по спецтарифу.
Как отметили в правительстве Амурской области, вопрос субсидирования полетов — компетенция федерации. Госбюджет на программу перевозки выделяет единую сумму, на которую претендуют непосредственно сами авиакомпании. Тем не менее региональные власти призывают Минтранс РФ либо увеличить суммы финансирования льготных полетов, либо привлечь дополнительные авиакомпании в участии в данных перевозках (перевозчики выбираются через конкурсные процедуры — Ред.) В частности, губернатор Магаданской области Владимир Печеный пообещал озвучить проблему перед министром транспорта РФ Максимом Соколовым. «Сейчас на повестке вопрос все же об увеличении количества льготных билетов. Будем прикладывать максимальные усилия, чтобы нас услышали и дали возможность большему числу амурчан воспользоваться льготой», — заверил глава Амурской области Александр Козлов.
По его словам, жители Приамурья могут воспользоваться полетами по другим направлениям, кроме московского, на которые есть льготные билеты. Это маршруты Благовещенск — Сочи, Благовещенск — Симферополь, Благовещенск — Санкт-Петербург. «Таким образом, жители Амурской области получили возможность, минуя Московский узел, приобрести билеты к местам отдыха», — сказал губернатор.