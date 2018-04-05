Менее чем за неделю раскуплены льготные билеты для пролета дальневосточников в направлении Москвы

К настоящему времени во всех регионах Дальнего Востока остро встал вопрос перевозок льготной категории пассажиров в направлении аэропортов Московского узла (воспользоваться спецтарифами в экономклассе может молодежь до 23 лет и пожилые люди свыше 55-60 лет, при этом субсидируемая программа распространяется на маршруты до 2 декабря 2018 года).

Петропавловск-Камчатский, Магадан, Владивосток, Хабаровск, Якутск. Льготных билетов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия», продажа которых открылась 29 марта, с 4 апреля больше нет в городах: Южно-Сахалинск

Например, в Хабаровске льготных билетов от «Аэрофлота» хватило на два дня, а компания «Уральские авиалинии» и вовсе распродала все их за несколько часов. Аналогично произошло с билетами на Колыме, Камчатке и в Приамурье. Что касается Благовещенска, то продажу субсидированных билетов «Уральские авиалинии» здесь открыли 2 апреля. По информации авиационного агентства «Моисей» за 3 дня продано 2588 билетов по льготным тарифам. В авиационном агентстве «Феникс» продажа составила 560 билетов, в агентстве «Авиатраст» — 731. По данным на 5 апреля, авиационные агентства констатируют факт отсутствия в продаже билетов по спецтарифу.