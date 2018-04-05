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Где выгоднее всего провести отпуск
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Где выгоднее всего провести отпуск 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Британская газета The Telegraph в очередной раз опубликовала знаменитый рейтинг самых дорогих и самых дешевых городов мира для путешественников. Телеканал «МИР 24» решил узнать, где выгоднее всего из стран СНГ провести свой отпуск.
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В прошлом году самой бюджетной была признана южная столица Казахстана. В новом рейтинге Алматы лишь на третьем месте, уступив строчку Дамаску (Сирия) и Каракасу (Венесуэла). В пятерке также нигерийский Лагос и индийский Бангалор.
На 35 позиций снизился бюджет туристов столицы Узбекистана — Ташкента. А вот российские столицы поднялись в рейтинге на 12 и 14 позиций соответственно. Тем не менее, Москва остается в рейтинге самых дешевых городов Европы вместе с Краковым, Прагой, Будапештом и Киевом.
Бюджет туристов в российской столице — €200. €120 из них специалисты выделили на текущие расходы, €80 — на жилье.
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