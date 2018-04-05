Где выгоднее всего провести отпуск

Британская газета The Telegraph в очередной раз опубликовала знаменитый рейтинг самых дорогих и самых дешевых городов мира для путешественников. Телеканал «МИР 24» решил узнать, где выгоднее всего из стран СНГ провести свой отпуск.

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В прошлом году самой бюджетной была признана южная столица Казахстана . В новом рейтинге Алматы лишь на третьем месте, уступив строчку Дамаску Сирия ) и Каракасу ( Венесуэла ). В пятерке также нигерийский Лагос и индийский Бангалор

Прагой, На 35 позиций снизился бюджет туристов столицы Узбекистана — Ташкента. А вот российские столицы поднялись в рейтинге на 12 и 14 позиций соответственно. Тем не менее, Москва остается в рейтинге самых дешевых городов Европы вместе с Краковым Будапештом и Киевом.

Бюджет туристов в российской столице — €200. €120 из них специалисты выделили на текущие расходы, €80 — на жилье.

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