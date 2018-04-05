Самолет Москва — Казань вынужденно приземлился в Стригино

Аэробус A319-111 авиакомпании «Россия» , вылетевший из Москвы , не смог совершить посадку в Казани и вынужденно приземлился в Нижнем Новгороде. Об этом агентству Newsroom24 сообщили в пресс-службе аэропорта Стригино.

5 апреля рейс SU-6191 авиакомпании «Россия» приземлился в нижегородском аэропорту в 3:30 утра из-за неблагоприятных погодных условий в столице Татарстана . Густой туман не позволял пилоту совершить посадку Казани. Пассажирам самолета пришлось пережидать непогоду в Стригино до 5:50.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Стригино, в данный момент все полеты осуществляются в штатном режиме. Вынужденных посадок в связи с метеоусловиями в данный момент не предвидится.