Как изменится законодательство в сфере молодёжного туризма? 

5 апреля в 12:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдёт круглый стол «Куда отправят отдыхать российских студентов?».
На данный момент в Госдуме ведётся работа по развитию молодёжного туризма как одного из важнейших направлений. Так, в конце января была озвучена инициатива по включению категории «молодежный туризм» в законодательство в качестве приоритетного направления туризма в России.
Эту идею уже одобрили в Министерстве культуры РФ и Ростуризме. В планах у парламентариев разработать специальные маршруты исторического, спортивного и познавательного направления. Все эти изменения должны стать шагом для принятия государственной программы по развитию молодежного туризма в нашей стране.
— Какие поправки готовятся в закон «Об основах туристической деятельности» для молодёжи?
— Как эти меры отразятся на туристическом потоке и развитии внутреннего туризма?
— Насколько туристические компании готовы к разработке и продаже специальных турпакетов для молодёжи?
К участию приглашены:
— член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова;
— начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Евгений Куделя;
— заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов;
— член Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин;
— заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
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