Как изменится законодательство в сфере молодёжного туризма?

5 апреля в 12:00 в пресс-центре « Парламентской газеты » пройдёт круглый стол «Куда отправят отдыхать российских студентов?».

На данный момент в Госдуме ведётся работа по развитию молодёжного туризма как одного из важнейших направлений. Так, в конце января была озвучена инициатива по включению категории «молодежный туризм» в законодательство в качестве приоритетного направления туризма в России

Эту идею уже одобрили в Министерстве культуры РФ Ростуризме . В планах у парламентариев разработать специальные маршруты исторического, спортивного и познавательного направления. Все эти изменения должны стать шагом для принятия государственной программы по развитию молодежного туризма в нашей стране.

— Какие поправки готовятся в закон «Об основах туристической деятельности» для молодёжи?

— Как эти меры отразятся на туристическом потоке и развитии внутреннего туризма?

— Насколько туристические компании готовы к разработке и продаже специальных турпакетов для молодёжи?

К участию приглашены:

— член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова

— начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Евгений Куделя

— заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов

— заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова

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