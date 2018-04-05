Сергиев Посад возглавил рейтинг самых популярных у туристов‐паломников мест 

Рейтинг составлен одним из российских сервисов бронирования жилья по результатам анализа бронирования отелей и домов за последний год.
Свято-Троицкая
Сергиева Лавра — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2017 году в Лавре побывали 1,2 миллиона туристов и паломников со всего мира
— Оксана Косарева, министр культуры Московской области.
Всего в Московской области находится 1594 храма и монастыря. Но есть «градообразующие» монастыри, которые формируют туристские потоки в места, близ которых находятся:
Свято-Троицкая
Сергиева Лавра,
Ново-Иерусалимский
Ставропигиальный мужской монастырь,
Саввино-Сторожевский
монастырь в Звенигороде, Давидова (Вознесенская) пустынь, Святой источник села Талеж, Серпуховский Высоцкий мужской монастырь, Введенческий Владычный женский монастырь. На сегодня паломнические маршруты занимают 10 процентов основных видов туризма в Подмосковье.
В прошлом году
Сергиево-Посадский
район входил в приоритетный региональный проект «Повышение привлекательности основных туристических территорий Московской области». По итогам реализации проекта в Сергиево-Посадском
районе была благоустроена пешеходная зона «Дорога к храму» от железнодорожного вокзала до Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры. Благоустроен маршрут от железнодорожной станции до «Государственного
историко-художественного
и литературного
музея-заповедника
»Абрамцево» и от жележнодорожной станции до Покровского Хотьков ставропигиального женского монастыря. Общая протяженность пешеходной зоны составляет 4,7 километра.