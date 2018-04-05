Ещё
Сергиев Посад возглавил рейтинг самых популярных у туристов‐паломников мест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергиев Посад возглавил рейтинг самых популярных у туристов‐паломников мест 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Рейтинг составлен одним из российских сервисов бронирования жилья по результатам анализа бронирования отелей и домов за последний год.
Свято-Троицкая
Сергиева Лавра — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2017 году в Лавре побывали 1,2 миллиона туристов и паломников со всего мира
Оксана Косарева, министр культуры Московской области.
Всего в Московской области находится 1594 храма и монастыря. Но есть «градообразующие» монастыри, которые формируют туристские потоки в места, близ которых находятся:
Свято-Троицкая
Сергиева Лавра,
Ново-Иерусалимский
Ставропигиальный мужской монастырь,
Саввино-Сторожевский
монастырь в Звенигороде, Давидова (Вознесенская) пустынь, Святой источник села Талеж, Серпуховский Высоцкий мужской монастырь, Введенческий Владычный женский монастырь. На сегодня паломнические маршруты занимают 10 процентов основных видов туризма в Подмосковье.
В прошлом году
Сергиево-Посадский
район входил в приоритетный региональный проект «Повышение привлекательности основных туристических территорий Московской области». По итогам реализации проекта в  Сергиево-Посадском
районе была благоустроена пешеходная зона «Дорога к храму» от железнодорожного вокзала до  Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры. Благоустроен маршрут от железнодорожной станции до «Государственного
историко-художественного
и литературного
музея-заповедника
»Абрамцево» и от жележнодорожной станции до Покровского Хотьков ставропигиального женского монастыря. Общая протяженность пешеходной зоны составляет 4,7 километра.
360tv.ru: последние новости
«Победа» приостановит полеты в Нальчик из‐за плохого состояния аэродрома Резиденцию бога морей Нептуна могут создать во Владивостоке Туристко‐информационные центры будут работать с туроператорами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова79
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма119
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции222
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»544
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании98
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение