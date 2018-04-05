Сергиев Посад возглавил рейтинг самых популярных у туристов‐паломников мест

Рейтинг составлен одним из российских сервисов бронирования жилья по результатам анализа бронирования отелей и домов за последний год.

Свято-Троицкая

Сергиева Лавра — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО . В 2017 году в Лавре побывали 1,2 миллиона туристов и паломников со всего мира

Всего в Московской области находится 1594 храма и монастыря. Но есть «градообразующие» монастыри, которые формируют туристские потоки в места, близ которых находятся:

Свято-Троицкая

Сергиева Лавра,

Ново-Иерусалимский

Ставропигиальный мужской монастырь,

Саввино-Сторожевский

монастырь в Звенигороде , Давидова (Вознесенская) пустынь, Святой источник села Талеж, Серпуховский Высоцкий мужской монастырь, Введенческий Владычный женский монастырь. На сегодня паломнические маршруты занимают 10 процентов основных видов туризма в Подмосковье.

В прошлом году

Сергиево-Посадский

район входил в приоритетный региональный проект «Повышение привлекательности основных туристических территорий Московской области». По итогам реализации проекта в Сергиево-Посадском

районе была благоустроена пешеходная зона «Дорога к храму» от железнодорожного вокзала до Свято-Троицкой

Сергиевой Лавры. Благоустроен маршрут от железнодорожной станции до «Государственного

историко-художественного

и литературного

музея-заповедника

»Абрамцево» и от жележнодорожной станции до Покровского Хотьков ставропигиального женского монастыря. Общая протяженность пешеходной зоны составляет 4,7 километра.