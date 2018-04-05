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Около 20 тыс. туристов посетят фестиваль тюльпанов в Саратовской области
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Около 20 тыс. туристов посетят фестиваль тюльпанов в Саратовской области 

ТАСС 2 часа назад
САРАТОВ, 5 апреля. /ТАСС/. Более 20 тыс. туристов со всей России посетят фестиваль тюльпанов, который пройдет в Саратовской области в начале мая. Об этом в интервью ТАСС сообщила председатель комитета по туризму региона Виктория Бородянская.
"В этом году уже в третий раз в области пройдет фестиваль тюльпанов. Он проводится поблизости от тюльпанного поля Новоузенского района, где произрастает редкий вид тюльпана. Мы ожидаем, что в фестивале примут участие более 20 тыс. человек со всей России — это туристы из Волгограда, Пензы, Самары, Чувашии, Москвы и других регионов РФ, а также из Казахстана", — сказала Бородянская.
Она уточнила, что фестиваль не наносит вреда тюльпанам: он направлен на предотвращение неорганизованного посещения заповедных мест и уничтожения растения, занесенного в Красную книгу.
Гости праздника смогут также посетить импровизированные национальные подворья, познакомиться с бытом и попробовать кухни разных народов, а также прокатиться на верблюде, лошади, принять участие в народных играх и конкурсах. Кроме того, здесь выступят национальные коллективы и пройдут мастер-классы. По словам Бородянской, в этом году для удобства туристов фестиваль впервые решили сделать двухдневным. Для желающих остаться на второй день организуют кемпинг и стоянку для транспорта.
"Фестиваль тюльпанов … популяризует местный бренд — редкой красоты тюльпанные степи. В последнее время большой интерес к фестивалю проявляют туроператоры, которые в этом году будут собирать автобусные туры к месту проведения фестиваля", — рассказала Бородянская.
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