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Авиакомпания «Аврора» за январь-февраль 2018 года перевезла пассажиров на 7% больше, чем в 2017 году
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Авиакомпания «Аврора» за январь-февраль 2018 года перевезла пассажиров на 7% больше, чем в 2017 году 

Prim.News 2 часа назад
«Аврора»» создана в 2013 году.
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», на 7% увеличила объём пассажирских перевозок за январь-февраль 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба авиакомпании.
За два первых месяца 2018 года «Аврора» перевезла 208 981 пассажира. Из них на международных воздушных линиях перевезено 50 432 пассажира, на внутрироссийских линиях — 158 549 пассажиров (увеличение на 9%).
Процент коммерческой загрузки составил 60,2%, а процент занятости пассажирских кресел — 68,7%. Пассажирооборот авиакомпании «Аврора» вырос на 5% и составил 296,684 млнпкм
Авиакомпания за январь-февраль 2018 года выполнила 3 462 рейса, что на 6% больше, чем в 2017 году за аналогичный период. Налёт воздушного парка «Авроры» составил 6 313,22 часов, что на 6% превышает показатели аналогичного периода 2017 года. За январь–февраль 2018 года Авиакомпания перевезла 957 тонн груза.
АО «Авиакомпания „Аврора“» создана руководством ПАО «Аэрофлот» в 2013 г. по поручению Правительства Российской Федерации. Входит в группу компаний «Аэрофлот». В настоящее время парк воздушных судов «Авроры» насчитывает 24 самолёта: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6. «Аврора» обладает подтверждённым сертификатом аудита IOSA. На регулярной основе выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления Авиакомпании представлены маршрутами в города: Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Тында, Комсомольск-на-Амуре. Также самолёты Авиакомпании «Аврора» выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и Приморском крае. Авиакомпания «Аврора» — победитель престижной премии «Крылья России — 2016» в номинации «Авиаперевозки на региональных маршрутах».
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