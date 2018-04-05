Зачем туристы-экстремалы едут в Армению

Ирана и За пять лет турпоток в Армению вырос в три раза. Только в прошлом году — на 19%. Больше всего путешественников прибыло из России США . Все больше иностранцев приезжают в Армению ради экстремального туризма. За острыми ощущениями туристы-скалолазы едут в Тавушскую область. В 2017-ом Тавушская область приняла 15 тыс. экстремалов из России, Ирана и Грузии . Особой популярностью у туристов в Армении пользуются туры по бездорожью. На специальных грузовиках туристы поднимаются в горы на высоту 2 км. Любителей зиплайна в Армении ждут около десятка стальных канатных дорог. В Енокаванском парке планируют открыть самый длинный зиплайн в мире -трехкилометровый. Открытие намечено уже на конец года. Зачем туристы-экстремалы едут в Армению, в интервью телеканалу «МИР 24» рассказала директор туристической компании Лариса Мкоян.

— По официальным данным, за последние несколько лет туристический поток в Армению вырос в три раза. Только в прошлом году на 19%. В общем потоке туристов — насколько выросло число экстремалов?

Официальные данные есть у комитета по туризму. На мой взгляд, порядка 10-15%.

— Из каких стран приезжает больше всего любителей острых ощущений. То есть туристов-экстремалов?

Агроэкотуризм для всей семьи

Секреты экономного отдыха

Очень много россиян и представителей европейских стран.

— Что больше привлекает экстремалов — цены или уникальные виды?

Если брать во внимание россиян, то это прямой перелет, также это низкие цены. Это и низкая стоимость, и уникальные природные ресурсы страны. В Армении можно увидеть и горы, и реки. Туристы-экстремалы из Австрии рассказывали мне, что в первую очередь в Армении им понравились нестандартные ландшафты.

— Еще в 2011 году в рейтинге журнала National Geographic Армения попала в тройку лучших стран для экстремального туризма. Но одно дело природные условия. И совсем другое — туристическая инфраструктура: отели, подготовленные маршруты, базы, инструкторы и еще многое другое. Что сделано в этом направлении? И на каком уровне сервис?

В Армении создана Ассоциация по приключенческому туризму. Разрабатываются маршруты. Еще много предстоит сделать. Зачастую к этой работе привлекаются европейские специалисты. Особое внимание нужно обратить на вопрос страховки. Экстремальный туризм связан с возможными чрезвычайными происшествиями. Над этим также ведется работа.

— Среди экстремалов хватает состоятельных людей. Они готовы платить, но и сервис требуют на высшем уровне. Есть шанс таких переманить в Армению, например, из Швейцарии

Шанс всегда есть. Главное, что есть желание. Мы над этим работаем, очень хотелось бы, чтобы все состоятельнее туристы выбирали для экстремальных видов отдыха Армению.

— Один из ключевых вопросов — безопасность. В свое время МЧС России составило рейтинг летальности среди экстремалов. Из 10 тысяч альпинистов в горах погибают 24, из 10 тыс. сплавляющихся по рекам — 15 человек, в лыжном туризме — 5, в горно-пешеходном — 4. Из того же расчета на каждые 10 тысяч жителей в ДТП людей гибнет в разы меньше. Подозреваю, что в Армении похожая ситуация. Как обеспечивается безопасность тех, кто приезжает по путевкам? И есть ли контроль над экстремалами-дикарями?

Что касается организованных туров — группы всегда небольшие (не более 7-8 человек), многое зависит от трудности восхождения, в любом случае это проводник в начале и в конце группы. Контроль за дикарями установить сложно. В любом случае необходимо привлекать профессиональных инструкторов, которые следят за группой и обеспечивают ее безопасность.

— Мои друзья — альпинисты дикарями поднимались на гору Арагац, которая является наивысшей точкой Армении. Я за них не переживал. Они профессиональные инструкторы. А организованные восхождения на гору существуют? К примеру, если я захочу ее покорить?

У нас есть хорошие туристические сайты, где вы можете выбрать себе профессионального инструктора. Лучше обращаться в профессиональную туркомпанию, которая специализируется на экстремальном туризме.

Или идеальное романтическое путешествие

— В Армении есть горы и, наверняка, есть пещеры. В некоторых странах для экстремалов устраивают многодневные походы по пещерам. Как в Армении обстоит дело с подобной туруслугой?

Такие услуги есть. Может быть, не все пещеры пока освоены. Наверное, многие слышали про Птичью пещеру недалеко от Еревана , где был найден самый древний кожаный ботинок.

— На ваш взгляд, назовите три главные причины, по которым туристу-экстремалу стоит приехать в Армению.

Во-первых, изумительной красоты природа. Во-вторых, необычайное гостеприимство армянского народа и третье — почти всегда солнечная погода.

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