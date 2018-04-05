Туры по бездорожью и зиплайн: чем Армения привлекает экстремалов

За острыми ощущениями туристы едут в Армению . Республика становится привлекательной для любителей экстремальных путешествий со всего мира, передает корреспондент «МИР 24» Нона Оганесян. 250 метров экстрима. Неподготовленному скалолазу на преодоление маршрута понадобится около часа. «Виа феррата» переводится как «дорога из железа». На вершину крутого склона поднимаются с помощью страховочного троса и стальных скоб. По пути гарантированы острые ощущения и живописные виды. В прошлом году в парке испытали себя 15 тысяч туристов.

Туры по бездорожью — еще одно популярное развлечение в Армении. Оборудованный грузовик доставляет экстремалов в отдаленное село Енокаван на высоту почти 2000 метров.

А начинался армянский экстремальный туризм с полетов над пропастью. Три года назад в местном лексиконе чаще стало фигурировать иностранное слово «зиплайн». Сегодня для путешественников с крепкими нервами оборудовано около десятка стальных канатных дорог.

«Увеличению турпотока способствует событийный туризм. Армения стала интересна для туристов, потому что проводится масса фестивалей, концертов, марафонов — это все то, что приводит людей в Армению», — заявила руководитель проекта Ирина Чибухчян.

Еще 10 лет назад об этих местах мало кто знал. Молодежь уезжала из села из-за безработицы. Ситуация начала меняться с развитием туризма. Сегодня местные жители кормят натуральными продуктами путешественников и работают в других сферах. В ближайшее время в Енокаванском парке собираются построить самый длинный зиплайн в мире. Его длина составит почти три километра. Будущая рекордная достопримечательность, уверены организаторы, привлечет в регион еще больше туристов.

Грузии, За несколько лет турпоток в Армению вырос втрое. Больше всего путешественников из России Ирана и Европы. Этому способствуют соглашения о безвизовом режиме с этими странами.

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