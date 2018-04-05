Спрос на авиабилеты в Ростов у иностранцев вырос в 24 раза 

Специалисты международного туристического метапоиска momondo оценили интерес иностранных туристов к поездкам в Ростов-на-Дону, проанализировав запросы на авиабилеты. Резкое увеличение интереса иностранных туристов связано преимущественно с играми Чемпионата мира по футболу, которые пройдут в одиннадцати городах России, в том числе и в Ростове-на-Дону. Так, на время проведения матчей (13 июня-16 июля) спрос на авиабилеты в город вырос в 24 раза. Ожидается, что больше всего болельщиков в Ростов-на-Дону прибудет из Швейцарии. Интерес жителей этой страны к перелетам вырос в 18 раз. На втором месте оказались туристы из Германии. Немцы считаются одними из самых активных болельщиков. Кроме того, из сезона в сезон именно из Германии в Россию приезжает больше всего путешественников. Замыкают топ-5 американцы, испанцы и датчане. Примечательно, что болельщики из США проявляют повышенный интерес ко всем городам ЧМ-2018, несмотря на то что их сборная не прошла отборочный тур. Если говорить о данных по всей России, то в 2018 году на время проведения матчей (13 июня-16 июля) спрос на перелеты вырос более чем в 12 раз. «Особенно сильный рост мы наблюдаем в странах, жители которых прежде мало интересовались поездками в Россию. Но когда участие их футбольных команд в Чемпионате мира по футболу было подтверждено, они начали активно искать билеты в Ростов-на-Дону. жители Швейцарии, например, в прошлом году стояли на десятом месте по количеству туристов в городе, а теперь, продемонстрировав многократный рост интереса, занимают первую позицию. Вероятно, это связано с тем, что сборная Швейцарии в рамках мундиаля впервые выступит именно на стадионе „Ростов Арена“. 17 июня она встретится со сборной Бразилии. Фанаты этой страны, к слову, спровоцировали рост числа запросов в Ростов-на-Дону в 21 раз. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы спрос на поездки в Ростов будет только расти и иностранные туристы в своих путешествиях не станут ограничиваться лишь посещением Москвы и Санкт-Петербурга», — рассказывает Ирина Рябовол, представитель momondo.