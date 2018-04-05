Пассажиропоток аэропорта Махачкалы вырос на треть в первом квартале 2018 года

МАХАЧКАЛА , 5 апреля. / ТАСС /. Пассажиропоток аэропорта Махачкалы с января по март 2018 года увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 300 тыс. человек. Об этом сообщила в среду ТАСС помощник гендиректора аэропорта Камила Гамзатова.

"Пассажиропоток международного аэропорта Махачкалы за первые три месяца 2018 года увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 295 тыс. 229 пассажиров [против 225 тыс. 758 в первом квартале 2017 года]", — сказала Гамзатова.

По ее словам, на 27% увеличилось количество авиавылетов. «Данный показатель за первые три месяца этого года составил 2 тыс. 366 рейсов», — уточнила Гамзатова.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в аэропорту Махачкалы перевезли рекордное количество пассажиров — 1,068 млн, что на 23% больше показателей 2016 года. В прошлом году на 16% больше обслужили отбывших и прибывших воздушных судов. В абсолютных показателях их количество составляло 1268 бортов. В 2018 году аэропорт Махачкалы планирует нарастить пассажиропоток почти на 5% за счет общего естественного развития рынка авиаперевозок, а также расширения маршрутной сети полетов и увеличения частот полетов по уже существующим направлениям.

Кроме того, в аэропорту Махачкалы идет строительство международного терминала стоимостью 900 млн рублей. Завершение строительства, которое осуществляется за счет средств частного инвестора, планируется в конце 2018 года. Площадь терминала составит более 8 тыс. кв. м, пропускная способность — 190 человек в час. Прилетающие и вылетающие пассажиры будут обслуживаться одновременно.

Единственный аэропорт

Аэропорт Махачкалы — единственный аэропорт Дагестана . После реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году воздушная гавань с каждым годом улучшает основные показатели. С мая 2017 года аэропорт получил допуск к приему и выпуску широкофюзеляжных самолетов Boeing 767-200, Boeing 767-200ER, Boeing 767-300 и Boeing 767-300ER, а также Airbus A330-200 и их модификаций.