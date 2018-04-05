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Власти Санкт-Петербурга разработали 10 маршрутов для болельщиков ЧМ-2018
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Власти Санкт-Петербурга разработали 10 маршрутов для болельщиков ЧМ-2018 

Rambler News Service 1 час назад
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга разработал 10 экскурсионных маршрутов к Чемпионату мира по футболу, сообщает Ростуризм.
«В преддверии Чемпионата мира по футболу — 2018 города-организаторы разрабатывают новые экскурсионные и развлекательные программы, туристские маршруты, специальное «футбольное» меню для болельщиков. Уверен, гости Санкт-Петербурга получат массу положительных эмоций и впечатлений от экскурсий, представляющих город с новой стороны», — сказал глава Ростуризма Олег Сафонов.
Среди предлагаемых маршрутов — автобусная экскурсия «Петербург для болельщиков», экскурсия по крышам города, гастрономическая экскурсия «Улица Рубинштейна», поездка в Петергоф и ряд других направлений.
Первый матч ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге пройдет 15 июня между Марокко и Ираном, последний — матч за третье место 14 июля. Всего в городе пройдут 7 матчей ЧМ-2018.
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