Власти Санкт-Петербурга разработали 10 маршрутов для болельщиков ЧМ-2018

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга разработал 10 экскурсионных маршрутов к Чемпионату мира по футболу, сообщает Ростуризм

«В преддверии Чемпионата мира по футболу — 2018 города-организаторы разрабатывают новые экскурсионные и развлекательные программы, туристские маршруты, специальное «футбольное» меню для болельщиков. Уверен, гости Санкт-Петербурга получат массу положительных эмоций и впечатлений от экскурсий, представляющих город с новой стороны», — сказал глава Ростуризма Олег Сафонов.

Среди предлагаемых маршрутов — автобусная экскурсия «Петербург для болельщиков», экскурсия по крышам города, гастрономическая экскурсия «Улица Рубинштейна», поездка в Петергоф и ряд других направлений.