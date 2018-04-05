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Для болельщиков мундиаля запустят дополнительные электрички
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Для болельщиков мундиаля запустят дополнительные электрички 

Overtime.life 56 минут назад
Фото: Overtime.life
Для удобства болельщиков Чемпионата мира по футболу, которые решат остановиться в гостиницах за пределами Екатеринбурга, запустят дополнительные пригородные поезда. Транспорт будет курсировать с 14 по 28 июня.
"Дополнительные рейсы назначены на маршруте Екатеринбург-Пассажирский — аэропорт Кольцово с использованием электропоездов «Ласточка». Кроме того, в дни проведения игр будут введены дополнительные вечерние поезда для вывоза пассажиров по маршрутам Екатеринбург — Каменск-Уральский, Екатеринбург — Камышлов, Екатеринбург — Кушва, Екатеринбург — Шаля", — сообщили в Свердловской пригородной компании.
Планируется добавить 46 рейсов пригородных поездов.
В дни ЧМ будет добавлено 46 рейсов пригородных поездов
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