Россиян будут штрафовать за загостившихся иностранцев

Как передает «Парламентская газета», инициатором поправки выступило Правительство РФ , сегодня Госдума рассмотрит её в первом чтении.

Мигрантов из стран СНГ эта поправка не коснется, так как они пребывают в РФ без визы. Однако иностранцы по приглашениям зачастую берут туристическую визу, так как процесс её получения проще, чем деловой. Иностранные гости зачастую пренебрегают сроками пребывания в стране. В 2017 году правоохранительные органы пресекли около 136 тысяч подобных нарушений.

Штраф физическим лицам составит от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам от 45 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам от 400 до 500 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов предложил чипировать трудовых мигрантов. Чиновник предложил выдавать мигрантам специальные браслеты, через которые можно будет проконтролировать срок их пребывания в стране и получать иные данные.

Фото: pixabay.com