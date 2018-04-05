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Власти Амурской области проверят информацию о прекращении продаж льготных авиабилетов
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Власти Амурской области проверят информацию о прекращении продаж льготных авиабилетов 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Жители Амурской области заподозрили авиакомпании области в намеренном закрытии продаж субсидируемых билетов, сообщили в правительстве региона.
Планируется, что региональный минтранс проверит число местных жителей, улетевших по спецтарифу. «Причиной стали обращения людей, которые сообщили о том, что авиакомпании специально удерживают льготные билеты, чтобы за сутки до вылета выставить их на продажу под предлогом, что льготники отказались от полёта», — уточнили в правительстве.
За три дня со старта продаж льготных билетов из Благовещенска до Москвы в трёх авиационных агентствах продали 3,8 тыс. билетов авиакомпании «Уральские авиалинии». Сейчас таких билетов уже нет.
Билеты по специальному тарифу, составляющему 50% от средней цены за билет на каждом направлении, могут приобрести пенсионеры, молодёжь до 23 лет, а также инвалиды и сопровождающие их лица. Программа действует с 1 апреля по 31 октября по 50 направлениям с Дальнего Востока в центральную Россию, и в пределах ДФО.
В программе участвуют авиакомпании «Аэрофлот», «ЮТэйр», «Якутия», «АЛРОСА», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Икар», «Норд Стар» и «Северный ветер» Большим спросом пользуются рейсы из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Якутск и Магадан.
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