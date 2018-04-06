Трутнев поручил разобраться с дефицитом льготных билетов на Дальний Восток

"Трутнев дал поручение Минтрансу России, Росавиации и Минвостокразвития России совместно с ПАО «Аэрофлот» разобраться в ситуации с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления и принять исчерпывающие меры", — говорится в сообщении.

"Вопрос с авиаперелетами один из самых острых для Дальнего Востока. Принимаются меры, чтобы макрорегион стал доступней, чтобы дальневосточники смогли свободно посещать центральные регионы, отдыхать на курортах Крыма и Кавказа. Меры, принятые для обеспечения субсидированными воздушными перевозками, явно недостаточны. При этом ежегодное финансирование программы сокращается — и такое положение дел неприемлемо. Дальний Восток должен стать доступней", — цитирует пресс-служба Трутнева.

По данным Росавиации, приведенным в сообщении полпредства, в этом году более 446,7 тысячи пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая направления в пределах Дальневосточного федерального округа и перевозку детей во всероссийский детский центр «Океан». В программе задействованы семь авиакомпаний: «Аэрофлот-Российские авиалинии», "Алроса" , «Норд Стар», «Сибирь», "Уральские авиалинии" "ЮТэйр" и «Якутия».