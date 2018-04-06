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Трутнев поручил разобраться с дефицитом льготных билетов на Дальний Восток
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Трутнев поручил разобраться с дефицитом льготных билетов на Дальний Восток 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Вице-премьер — полпред президента России Юрий Трутнев поручил Минтрансу, Росавиации и Минвостокразвития РФ вместе с компанией «Аэрофлот» решить проблему нехватки льготных авиабилетов на Дальний Восток, сообщили в пресс-службе полпредства.
"Трутнев дал поручение Минтрансу России, Росавиации и Минвостокразвития России совместно с ПАО «Аэрофлот» разобраться в ситуации с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления и принять исчерпывающие меры", — говорится в сообщении.
"Вопрос с авиаперелетами один из самых острых для Дальнего Востока. Принимаются меры, чтобы макрорегион стал доступней, чтобы дальневосточники смогли свободно посещать центральные регионы, отдыхать на курортах Крыма и Кавказа. Меры, принятые для обеспечения субсидированными воздушными перевозками, явно недостаточны. При этом ежегодное финансирование программы сокращается — и такое положение дел неприемлемо. Дальний Восток должен стать доступней", — цитирует пресс-служба Трутнева.
По данным Росавиации, приведенным в сообщении полпредства, в этом году более 446,7 тысячи пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая направления в пределах Дальневосточного федерального округа и перевозку детей во всероссийский детский центр «Океан». В программе задействованы семь авиакомпаний: «Аэрофлот-Российские авиалинии», "Алроса", «Норд Стар», «Сибирь», "Уральские авиалинии", "ЮТэйр" и «Якутия».
Уточняется, что билет по фиксированному «плоскому» тарифу в экономический класс (стоимостью 25 тысяч рублей) может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. Сейчас «плоские» тарифы действуют на рейсах «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа «плоских тарифов» запущена и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и городами Дальнего Востока. Благодаря этому в 2018 году дополнительно смогут купить билеты по доступной цене 900 тысяч человек.
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 Ещё 6 источников 
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