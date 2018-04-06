Трутнев поручил разобраться с дефицитом льготных авиабилетов

России, Полномочный представитель президента России Юрий Трутнев дал поручение Минтрансу Росавиации и Минвостокразвития разобраться в ситуации с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления. Об этом сообщается на сайте Минвостокразвития.

"Вопрос с авиаперелетами один из самых острых для Дальнего Востока. Принимаются меры, чтобы макрорегион стал доступней, чтобы дальневосточники смогли свободно посещать центральные регионы, отдыхать на курортах Крыма и Кавказа. Меры, принятые для обеспечения субсидированными воздушными перевозками, явно недостаточны. При этом ежегодное финансирование программы сокращается — и такое положение дел неприемлемо. Дальний Восток должен стать доступней", — сказал Трутнев.

В Минвостокразвитии отметили, что в текущем году более 446,7 тыс. пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток.