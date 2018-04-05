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Заполняемость поездов «Сапсан» Нижний Новгород — Санкт-Петербург составила 96%
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Заполняемость поездов «Сапсан» Нижний Новгород — Санкт-Петербург составила 96% 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГЖД. По ее данным, после возвращения электропоездов «Сапсан» на этот маршрут ими перевезено почти 32 тыс. пассажиров.
Как заявляют в ГЖД, возобновление движения «Сапсанов» с 1 марта 2018 года было обусловлено, в первую очередь, возросшим спросом на скоростные перевозки в направлении Нижнего Новгорода.
Так, например, скоростными поездами «Стриж» и «Ласточка» между Москвой и Нижним Новгородом за I квартал текущего года перевезено 672,4 тыс. пассажиров, что на 23,2% больше, чем годом ранее, а в марте — 243,2 тыс. человек, что превышает показатель за март 2017 года на 24,1%.
Беспересадочный поезд «Сапсан» № 757/771 сообщением Нижний Новгород — Санкт-Петербург отправляется из Нижнего Новгорода в 05:09 и прибывает в Санкт-Петербург в 13:20. В обратный рейс из Санкт-Петербурга «Сапсан» отправляется в 17:00, прибывая в Нижний Новгород в 00:59.
Ранее сообщалось, что остановку в Дзержинске введут для питерских «Сапсанов».
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