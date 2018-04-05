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В Таиланде турист нашел загадочное существо, напоминающее «Чужого»
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В Таиланде турист нашел загадочное существо, напоминающее «Чужого» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Оно лежало на берегу и не пожелало возвращаться обратно в море.
Британский турист обнаружил на одном из пляжей Тайланда непонятное существо, отдаленно напоминающее антагониста фильма «Чужой», сообщает газета Mirror.
Это существо серо-розового цвета, похожее по форме на морской огурец.
На суше существо дышало и даже немного двигалось.
Турист попытался спасти морского обитателя и вернуть его в привычную ему среду обитания, однако оно начало извиваться и вскоре снова выбралось из моря обратно на берег.
Никто так и не смог идентифицировать «чужого».
Это уже не первая подобная находка в Тайланде.
Местным жителям и туристам уже несколько раз удавалось обнаружить различных странных морских существ, не встречавшихся им никогда ранее.
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