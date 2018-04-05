В Таиланде турист нашел загадочное существо, напоминающее «Чужого»

Оно лежало на берегу и не пожелало возвращаться обратно в море.

Британский турист обнаружил на одном из пляжей Тайланда непонятное существо, отдаленно напоминающее антагониста фильма «Чужой», сообщает газета Mirror.

Это существо серо-розового цвета, похожее по форме на морской огурец.

На суше существо дышало и даже немного двигалось.

Турист попытался спасти морского обитателя и вернуть его в привычную ему среду обитания, однако оно начало извиваться и вскоре снова выбралось из моря обратно на берег.

Никто так и не смог идентифицировать «чужого».

Это уже не первая подобная находка в Тайланде.

Местным жителям и туристам уже несколько раз удавалось обнаружить различных странных морских существ, не встречавшихся им никогда ранее.