Подходим с умом, или как избежать ошибок во время путешествий

Отправляясь в путешествие, большинство надеется на минимальные траты, однако это не всегда удается. Причиной такой ситуации чаще всего становится пренебрежение некоторыми полезными правилами, но приведенные ниже советы помогут избежать неприятных ошибок. Время Очевидно, что по приезду в другую страну все основные действия осуществляются днем, а ночью следует спать. Однако если вы перемещаетесь между городами или направляетесь в особое место, можно выбрать ночной поезд или автобус. Так вы и сможете поспать, и сэкономите на аренде жилья. Обмен По прибытию за границу не стоит торопиться обменивать деньги в специальных пунктах. Пластиковые карты большинства банков содержат лучшие курсы обмена, поэтому лучше расплачиваться именно ней. При необходимости наличку можно снять в банкомате. Бронирование Полезно пользоваться предварительным бронированием, если имеется четкий график путешествия. Однако по возможности лучше ориентироваться на месте, поскольку, во-первых, можно найти более доступное и удобное место, во-вторых — побыть там дольше и, возможно, получить скидку от отеля. Правило шести кварталов Основано оно на том, что в шести кварталах от популярного туристического пункта или центра еда и другие мелочи обойдутся куда дешевле. Ради экономии лучше позволить себе сойти с туристических маршрутов. К примеру, на рынках уличной еды всегда можно найти что-то вкусу и по карману. Карманники Туристов, как правило, легко вычислить в толпе, чем и пользуются карманники. Чтобы не привлекать внимание, лучше отказаться от дорогих брендовых нарядов и вещей, а также не носить все важное в одной сумке. Можно что-то оставить в отеле под замком или переложить в другой рюкзак, поскольку есть риск остаться в чужой стране сразу без денег, кредиток и документов.