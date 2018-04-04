Ещё
Подходим с умом, или как избежать ошибок во время путешествий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подходим с умом, или как избежать ошибок во время путешествий 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Отправляясь в путешествие, большинство надеется на минимальные траты, однако это не всегда удается. Причиной такой ситуации чаще всего становится пренебрежение некоторыми полезными правилами, но приведенные ниже советы помогут избежать неприятных ошибок. Время Очевидно, что по приезду в другую страну все основные действия осуществляются днем, а ночью следует спать. Однако если вы перемещаетесь между городами или направляетесь в особое место, можно выбрать ночной поезд или автобус. Так вы и сможете поспать, и сэкономите на аренде жилья. Обмен По прибытию за границу не стоит торопиться обменивать деньги в специальных пунктах. Пластиковые карты большинства банков содержат лучшие курсы обмена, поэтому лучше расплачиваться именно ней. При необходимости наличку можно снять в банкомате. Бронирование Полезно пользоваться предварительным бронированием, если имеется четкий график путешествия. Однако по возможности лучше ориентироваться на месте, поскольку, во-первых, можно найти более доступное и удобное место, во-вторых — побыть там дольше и, возможно, получить скидку от отеля. Правило шести кварталов Основано оно на том, что в шести кварталах от популярного туристического пункта или центра еда и другие мелочи обойдутся куда дешевле. Ради экономии лучше позволить себе сойти с туристических маршрутов. К примеру, на рынках уличной еды всегда можно найти что-то вкусу и по карману. Карманники Туристов, как правило, легко вычислить в толпе, чем и пользуются карманники. Чтобы не привлекать внимание, лучше отказаться от дорогих брендовых нарядов и вещей, а также не носить все важное в одной сумке. Можно что-то оставить в отеле под замком или переложить в другой рюкзак, поскольку есть риск остаться в чужой стране сразу без денег, кредиток и документов.
Anews: последние новости
Девушка зарабатывает деньги благодаря метровым ногам Мерзкие факты о Древнем Риме, способные потрясти Африканский континент раскалывается на две части
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений134
На пляже Таиланда нашли «Чужого»17
Госпитализирована Эдита Пьеха15
Украина избавится от дружбы с Россией231
У России нашелся неожиданный защитник53
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение