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То, за что дрались владивостокцы, закончилось
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То, за что дрались владивостокцы, закончилось 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
«Аэрофлот» закрыл с 3 апреля продажи билетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток «в связи с полным освоением выделенных из госбюджета средств на выплату субсидий», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК. Отмечается, что перевозчик распродал льготные билеты на Дальний Восток за шесть дней. Продажа была открыта 29 марта. Стоимость билета Москва — Владивосток составляла 7,4 тыс. руб., что вдвое меньше, чем по обычному тарифу авиакомпании в экономклассе.
Ранее сообщалось, что дешевые авиабилеты вызвали огромный ажиотаж во Владивостоке. С самого утра 29 марта у дверей офиса «Аэрофлота» на Светланской столпились несколько сотен человек. Как сообщали очевидцы, некоторые горожане дежурили у офиса ночью, чтобы утром быть в очереди одними из первых.
Кроме того, сообщалось о драках уже в офисе авиакомпании.
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