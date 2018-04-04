Четыре туроператора прекращают деятельность

МОСКВА , 4 апр — РИА Новости . Московские туроператоры «Алеф — корпоративные путешествия», «КонкордБизнесСервис», «Демлинк Трэвел» и красноярский «Данаско» заявили о прекращении деятельности, сообщается на сайте ассоциации «Турпомощь».

Туроператоры направили в ассоциацию заявления на возврат средств из фонда персональной ответственности «Турпомощи». Их рассмотрят в 30-дневный срок, в течение которого также будет сформирован реестр неисполненных обязательств перед третьими лицами.

Таким образом, всем туристам, кто подпадает под эту категорию, могут вернуть деньги.