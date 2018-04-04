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Четыре туроператора прекращают деятельность
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Четыре туроператора прекращают деятельность 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Московские туроператоры «Алеф — корпоративные путешествия», «КонкордБизнесСервис», «Демлинк Трэвел» и красноярский «Данаско» заявили о прекращении деятельности, сообщается на сайте ассоциации «Турпомощь».
Туроператоры направили в ассоциацию заявления на возврат средств из фонда персональной ответственности «Турпомощи». Их рассмотрят в 30-дневный срок, в течение которого также будет сформирован реестр неисполненных обязательств перед третьими лицами.
Таким образом, всем туристам, кто подпадает под эту категорию, могут вернуть деньги.
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