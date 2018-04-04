Ломидзе: Турбизнес ждет решения по «Саратовским авиалиниям»

Топ-1: Туроператоры ждут решения Росавиации после проверки «Саратовских авиалиний»

Майя Ломидзе : Туроператоры ждут решения Росавиации по результатам проверки авиакомпании «Саратовские авиалинии», в отношении которой 20 марта регулятор ввел временные ограничения сертификата эксплуатанта. Да, действительно, перевозчику со стороны Росавиации был сделан целый ряд замечаний, которые «Саратовские авиалинии», видимо, не устранили. Во всяком случае, авиационным ведомством был дан очень жесткий комментарий поле того, как в документах перевозчика в числе пилотов, допущенных к полетам, оказались те, кто погиб в авиакатастрофе. Понятно, что после такой безответственной подготовки документов судьба этого перевозчика висит на волоске. Топ-2: На ЧМ-2018 года распределено примерно 1,7 млн билетов

Майя Ломидзе: На Чемпионат мира по футболу 2018 года в России распределено примерно 1,7 млн билетов, сообщает Международная организация футбола. Это — приблизительно половина от того количества, которое прогнозировали спортивные и туристические специалисты. Но время еще есть. Спрос очень большой и мы надеемся, что три миллиона болельщиков, включая российских граждан, посетят матчи чемпионата.

Топ-3: Португалия упростила процесс оформления виз для россиян

Майя Ломидзе: Португалия упростила процесс оформления виз для россиян. Ранее граждане России могли получить визу полгода, теперь возможна выдача годовой мультивизы. Процесс оформления виз станет быстрее — посольство будет рассматривать заявки в трехдневный срок. Ранее на рассмотрение документов уходило 5-7 рабочих дней. Это — действительно отрадная новость, потому что в последнее время популярность Португалии у российских туристов только растет. И хотя получить португальскую визу никогда не было особенно сложно, любое упрощение визового режима показывает готовность и желание принимать наших путешественников. Топ-4: Туристическая полиция появится в городах проведения матчей ЧМ-2018