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Аэропорт Санкт-Петербурга открыл прямое авиасообщение с Вильнюсом
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Аэропорт Санкт-Петербурга открыл прямое авиасообщение с Вильнюсом 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково открыл прямое авиасообщение со столицей Литвы в рамках летнего расписания года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая является оператором аэропорта.
"Авиакомпания «Руслайн» открыла рейсы из Пулково в Вильнюс в рамках летнего расписания этого года", — сказали в пресс-службе, добавив, что полеты в столицу Литвы осуществляет пока единственная авиакомпания.
В пресс-службе авиакомпании «Руслайн» отметили, что перелеты будут осуществляться на канадских 50-местных самолетах Bombardier CRJ-100/200. «Время в пути составит 1 час 20 минут», — отметили в авиакомпании.
В авиакомпании также сказали, что рейсы из Петербурга в Вильнюс и в обратном направлении будут совершаться по вторникам, пятницам и воскресеньям.
"Руслайн" — российская авиакомпания, которая базируется в московском аэропорту Внуково. По итогам прошлого года компания перевезла более 640 тыс. пассажиров, выполнив порядка 19 тыс. рейсов. Парк авиакомпании состоит из 20 самолетов семейства CRJ-100/200.
Пулково — международный аэропорт Санкт-Петербурга. По итогам прошлого года он обслужил порядка 16 млн пассажиров, в этом году руководство авиаузла рассчитывает увеличить этот показатель до почти 18 млн человек, что вплотную приближается к максимальной пропускной способности аэровокзала.
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